“Solo un piccolo uomo usa la #ViolenzaSulleDonne per sentirsi grande”.

Stasera su @RaiTre alle 21.20 ‘Speciale Frontiere – Gli uomini non cambiano’ con Franco Di Mare. In studio: Franca Leosini, @VPivetti e @MatildeDErrico ? https://t.co/OHbnt1tUL1 #25novembre pic.twitter.com/kRGZy9drBn