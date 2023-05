E MENO MALE CHE FAZIO NON VOLEVA FARE IL MARTIRE – FABIOLO SI CONGEDA DALLA RAI DOPO “40 ANNI BELLISSIMI” E PER CHIUDERE IN TRISTEZZA METTE IN SCENA UN PROCESSO AL GOVERNO CON SAVIANO, MICHELE SERRA E DAMILANO: LO “SGOMORRATO” CITA CELINE E PARLA DI “ESERCITO DI FACCE DI CULO”; L’EDITORIALISTA DI “REPUBBLICA” DI “TOPO GIGIO” E INFINE L’EX DIRETTORE DELL’ESPRESSO CHE FA UN APPELLO PER NON TOGLIERE IL CANONE DALLA BOLLETTA – CILIEGINA SULLA TORTA, LA “LETTERINA” DI LUCIANA LITTIZZETTO ALLA RAI CON FRECCIATINA A SALVINI: “BELLO, CIAO” - VIDEO