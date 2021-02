FLASH! MENANO IL CAN PER L’AIA – L’ATTORE TURCO CAN YAMAN MEJO DELLA MADONNA PELLEGRINA. ORMAI E’ OVUNQUE: IN ATTESA DI VEDERLO NEI PANNI DI "SANDOKAN", IL PORTACIPRIA DI DILETTA LEOTTA SCOMPAGINERA’ GLI ORMONI DELLE SUORE NELL’ULTIMA PUNTATA DI “CHE DIO CI AIUTI 6” IN ONDA GIOVEDÌ 11 MARZO SU RAI1…. – FOTO ESCLUSIVE

CAN YAMAN CHE DIO CI AIUTI 6

Dagonews

Can Yaman, la star turca che sarà protagonista della nuova produzione targata Lux Vide “Sandokan” sarà la guest star dell’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti 6” in onda giovedì 11 marzo su Rai1.

Can Yaman farà un cameo presentandosi in convento e portando scompiglio per Azzurra: la nostra novizia infatti equivoca la sua presenza lì. Complici anche le parole di suor Angela e suor Costanza, Azzurra si convincerà di evitare ad ogni costo un possibile incontro con lui

