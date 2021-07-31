FLASH - KEVIN SPACEY E HARVEY KEITEL SI RITROVANO A ROMA AL TAVOLINO DEL BAR, COME DUE ATTEMPATI AMERICANI IN VACANZA - IL PRIMO STA GIRANDO UN FILM CON FRANCO NERO, L'ALTRO E' IN ITALIA PER RITIRARE UN PREMIO...

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LA FEBBRE DELL’ORO – PER L’EX PRESIDENTE DEL CONI PETRUCCI NON C’E’ NESSUNA MALEDIZIONE: “È SBAGLIATO DIRE CHE L’ITALIA È SOTTO LE ASPETTATIVE PERCHÉ, PER ORA, ABBIAMO POCHI ORI” (DUE) - "NON C’È NESSUNA CRISI. E SE SI RIDÀ QUALCHE POTERE AL CONI, LE COSE MIGLIORERANNO ANCORA” – CHE NE PENSA MALAGO’ CHE PRIMA DI TOKYO AVEVA FISSATO L’ASTICELLA: “BISOGNA FARE MEGLIO DI RIO. NEL 2016 ABBIAMO VINTO 8 MEDAGLIE D'ORO, QUINDI L'OBIETTIVO È DA 9 IN SU. E POI DOBBIAMO SUPERARE I 28 PODI”

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