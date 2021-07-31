FLASH - KEVIN SPACEY E HARVEY KEITEL SI RITROVANO A ROMA AL TAVOLINO DEL BAR, COME DUE ATTEMPATI AMERICANI IN VACANZA - IL PRIMO STA GIRANDO UN FILM CON FRANCO NERO, L'ALTRO E' IN ITALIA PER RITIRARE UN PREMIO...-
FLASH - KEVIN SPACEY E HARVEY KEITEL SI RITROVANO A ROMA AL TAVOLINO DEL BAR, COME DUE ATTEMPATI AMERICANI IN VACANZA - IL PRIMO STA GIRANDO UN FILM CON FRANCO NERO, L'ALTRO E' IN ITALIA PER RITIRARE UN PREMIO...-
RCS ORA SCENDE IN CAMPO LA CONSOB - L’AUTORITÀ DI BORSA ATTENDE DI LEGGERE NELLA SEMESTRALE CON QUALI MOTIVAZIONI CAIRO HA DECISO DI NON FARE ACCANTONAMENTI, MENTRE GLI AZIONISTI DI PESO, DA TRONCHETTI A DELLA VALLE A CIMBRI, PRENDONO LE DISTANZE DALLA STRATEGIA DI URBANETTO SUL DOSSIER BLACKSTONE E NON SI FANNO VEDERE IN CONSIGLIO. MILANO ASPETTA LA DECISIONE DELLA CONSOB PER FAR PARTIRE LA BATTAGLIA PER VIA SOLFERINO
LA FEBBRE DELL’ORO – PER L’EX PRESIDENTE DEL CONI PETRUCCI NON C’E’ NESSUNA MALEDIZIONE: “È SBAGLIATO DIRE CHE L’ITALIA È SOTTO LE ASPETTATIVE PERCHÉ, PER ORA, ABBIAMO POCHI ORI” (DUE) - "NON C’È NESSUNA CRISI. E SE SI RIDÀ QUALCHE POTERE AL CONI, LE COSE MIGLIORERANNO ANCORA” – CHE NE PENSA MALAGO’ CHE PRIMA DI TOKYO AVEVA FISSATO L’ASTICELLA: “BISOGNA FARE MEGLIO DI RIO. NEL 2016 ABBIAMO VINTO 8 MEDAGLIE D'ORO, QUINDI L'OBIETTIVO È DA 9 IN SU. E POI DOBBIAMO SUPERARE I 28 PODI”
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
ATTACCHIAMOCI A ‘STO CEPPO - IL 95% DEI CASI IN ITALIA È CAUSATO DALLA VARIANTE DELTA, MA SI STA NOTANDO UN LEGGERO RALLENTAMENTO NELL’AUMENTO DEI CASI – IL PROBLEMA È CHE CI SONO ALCUNE REGIONI MESSE PEGGIO DELLE ALTRE: IN SARDEGNA L’INDICE RT È DI 2,4; IN LIGURIA 2,12 E LAZIO 2; A FRONTE DELLA MEDIA NAZIONALE DELL’1,57 – E ORA C’È ANCHE IL RISCHIO ZONA ARANCIONE PER MOLTE DI QUESTE REGIONI…