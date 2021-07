IL “MINIMUM” INDISPENSABILE – È ARRIVATO L’ACCORDO PER LA “MINIMUM TAX” GLOBALE SULLE IMPRESE: GLI STATI UNITI HANNO INCASSATO IL SOSTEGNO DI 130 PAESI ALLA PROPOSTA, CHE È IL PILASTRO DELLA CAMPAGNA DELL’AMMINISTRAZIONE BIDEN CONTRO I PARADISI FISCALI (E PER RINFORZARE LE CASSE STATALI) – MA PER ORA È TUTTO MOLTO VAGO: CIASCUNA DELLE 130 CAPITALI DOVRÀ “CERCARE” DI VARARE LEGGI CHE IMPONGANO UN’ALIQUOTA DI ALMENO IL 15% DA VERSARE IN TUTTE LE NAZIONI DOVE OPERANO…