CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
IL GIOCO DEL GIORNO: TROVARE IL NOME DI PAOLO O GIANFELICE ROCCA NEL TITOLO, NEL CATENACCIO O NELLA DIDASCALIA DI QUESTO ARTICOLO DEL ''CORRIERE''. CI SIETE RIUSCITI? NO? STRANO, VISTO CHE I DUE FRATELLI MILIARDARI SONO INDAGATI PER CORRUZIONE INTERNAZIONALE NEL CASO PETROBRAS. MA TANTO TUTTI CONOSCONO LA ''SAN FAUSTIN'' (CHI?), LA HOLDING DI CUI SONO SOCI E AMMINISTRATORI
IL DISASTRO DELL’ARBITRO VALERI DURANTE MILAN-JUVENTUS DI COPPA ITALIA: AMMONISCE IBRAHIMOVIC, THEO E CASTILLEJO CHE ERANO IN DIFFIDA E SALTERANNO IL RITORNO A TORINO. NON VEDE UN RIGORE SU CUADRADO, NE CONCEDE UNO PER MANI DI CALABRIA CHE SALTA DI TESTA ED È GIRATO DI SPALLE - PISTOCCHI: “VALERI DECISE LA FINALE DI CAMPIONATO PRIMAVERA JUVE-PALERMO CON UN RIGORE INESISTENTE AL 90’. DECISE LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA JUVENTUS-NAPOLI CON UN ARBITRAGGIO IMBARAZZANTE E...” - L'ABBRACCIO TRA VALERI E BUFFON - ARCHEO - IL VIDEO SFOGO DI GIAMPAOLO SU VALERI DOPO JUVE-SAMP: "UN RIGORE COSI' NON LO DO NEMMENO SE VIENE GIU' GESU' CRISTO A DIRMELO"
UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI, SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA
NON TI CAGO PROPRIO – NON FATE DIVENTARE LA STIPSI UN’OSSESSIONE: VI DOVETE PREOCCUPARE SOLO SE ANDATE AL BAGNO MENO DI 3 VOLTE A SETTIMANA – IN CASO, RIVOLGETEVI A UN MEDICO CHE, ESCLUSA LA PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE, VI DARÀ LA RICETTA MAGICA PER L’INTESTINO PIGRO: LA GIUSTA ALIMENTAZIONE RICCA DI FIBRE, CONDITA CON ACQUA E SPORT - OCCHIO AI LASSATIVI: QUALI USARE SENZA ESAGERARE..