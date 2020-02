IL DISASTRO DELL’ARBITRO VALERI DURANTE MILAN-JUVENTUS DI COPPA ITALIA: AMMONISCE IBRAHIMOVIC, THEO E CASTILLEJO CHE ERANO IN DIFFIDA E SALTERANNO IL RITORNO A TORINO. NON VEDE UN RIGORE SU CUADRADO, NE CONCEDE UNO PER MANI DI CALABRIA CHE SALTA DI TESTA ED È GIRATO DI SPALLE - PISTOCCHI: “VALERI DECISE LA FINALE DI CAMPIONATO PRIMAVERA JUVE-PALERMO CON UN RIGORE INESISTENTE AL 90’. DECISE LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA JUVENTUS-NAPOLI CON UN ARBITRAGGIO IMBARAZZANTE E...” - L'ABBRACCIO TRA VALERI E BUFFON - ARCHEO - IL VIDEO SFOGO DI GIAMPAOLO SU VALERI DOPO JUVE-SAMP: "UN RIGORE COSI' NON LO DO NEMMENO SE VIENE GIU' GESU' CRISTO A DIRMELO"