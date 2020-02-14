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IL DISASTRO DELL’ARBITRO VALERI DURANTE MILAN-JUVENTUS DI COPPA ITALIA: AMMONISCE IBRAHIMOVIC, THEO E CASTILLEJO CHE ERANO IN DIFFIDA E SALTERANNO IL RITORNO A TORINO. NON VEDE UN RIGORE SU CUADRADO, NE CONCEDE UNO PER MANI DI CALABRIA CHE SALTA DI TESTA ED È GIRATO DI SPALLE - PISTOCCHI: “VALERI DECISE LA FINALE DI CAMPIONATO PRIMAVERA JUVE-PALERMO CON UN RIGORE INESISTENTE AL 90’. DECISE LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA JUVENTUS-NAPOLI CON UN ARBITRAGGIO IMBARAZZANTE E...” - L'ABBRACCIO TRA VALERI E BUFFON - ARCHEO - IL VIDEO SFOGO DI GIAMPAOLO SU VALERI DOPO JUVE-SAMP: "UN RIGORE COSI' NON LO DO NEMMENO SE VIENE GIU' GESU' CRISTO A DIRMELO"

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UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI,  SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA

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