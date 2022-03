A FURIA DI INSEGUIRE SOLO I SOLDI SI FINISCE COSÌ - DOPO LA PAPERA IN CHAMPIONS, "DOLLARUMMA" È STATO SPEDITO DI NUOVO IN PANCHINA COL PSG E LE TELECAMERE LO HANNO BECCATO CON LO SGUARDO PERSO - NON SOLO: I TIFOSI FRANCESI LO HANNO FISCHIATO APPLAUDENDO IL SUO RIVALE, KEYLOR NAVAS - DA QUI A FINE CAMPIONATO GIGIO RISCHIA DI GIOCARE POCO E SARÀ UN PROBLEMA ANCHE PER L'ITALIA, IMPEGNATA NEI PLAYOFF MONDIALI…