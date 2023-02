4 feb 2023 12:50

FLASH! – COME MAI NELLA VERSIONE DELL'INTERVISTA ALL’AD RAI, CARLO FUORTES, INVIATA IERI A TARDA SERA NELLA RASSEGNA STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL TITOLO SI LEGGEVA CHE FUORTES SAREBBE RIMASTO IN RAI FINO AL 2024 (SCADENZA NATURALE DEL MANDATO) MENTRE OGGI, PER QUALCHE MOTIVO IGNOTO, NELLA VERSIONE CHE SI TROVA IN EDICOLA E SUL SITO DI REPUBBLICA (INSERITA PURE NELLA RASSEGNA STAMPA RAI) È STATO ELIMINATO DAL TITOLO "IO IN RAI FINO AL 2024". COS'È SUCCESSO QUESTA NOTTE FRA I PALAZZI DEL POTERE, LA RAI E REPUBBLICA?