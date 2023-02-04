FLASH! – COME MAI NELLA VERSIONE DELL'INTERVISTA ALL’AD RAI, CARLO FUORTES, INVIATA IERI A TARDA SERA NELLA RASSEGNA STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL TITOLO SI LEGGEVA CHE FUORTES SAREBBE RIMASTO IN RAI FINO AL 2024 (SCADENZA NATURALE DEL MANDATO) MENTRE OGGI, PER QUALCHE MOTIVO IGNOTO, NELLA VERSIONE CHE SI TROVA IN EDICOLA E SUL SITO DI REPUBBLICA (INSERITA PURE NELLA RASSEGNA STAMPA RAI) È STATO ELIMINATO DAL TITOLO "IO IN RAI FINO AL 2024". COS'È SUCCESSO QUESTA NOTTE FRA I PALAZZI DEL POTERE, LA RAI E REPUBBLICA?

-

Condividi questo articolo


INTERVISTA FUORTES RASSEGNA STAMPA RAI INTERVISTA FUORTES RASSEGNA STAMPA RAI INTERVISTA FUORTES RASSEGNA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI INTERVISTA FUORTES RASSEGNA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI INTERVISTA FUORTES SUL SITO DI REPUBBLICA INTERVISTA FUORTES SUL SITO DI REPUBBLICA carlo fuortes carlo fuortes INTERVISTA FUORTES SU REPUBBLICA CARTACEO INTERVISTA FUORTES SU REPUBBLICA CARTACEO

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

IL PIZZINO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA, IGNAZIO VISCO A CHRISTINE LAGARDE: “LE DECISIONI DELLA BCE SONO STATE VOLTE A CONTRASTARE IL PERICOLO DELL’INFLAZIONE. L’AZIONE DOVRÀ PROSEGUIRE RICERCANDO IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA IL RISCHIO DI FARE TROPPO POCO, LASCIANDO L’INFLAZIONE ELEVATA, E QUELLO DI FARE TROPPO, PORTANDO A UNA CADUTA DEL REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE E COMPROMETTENDO LA STABILITÀ FINANZIARIA” – FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: “LE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE A BREVE TERMINE SONO IN CALO” – LA CITAZIONE DI CIAMPI

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute

L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…