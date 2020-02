CANCELLIAMO I DECRETI SICUREZZA, ANZI NO! IL VERTICE DI MAGGIORANZA A PALAZZO CHIGI SI CHIUDE CON IL VIA LIBERA A UNA "MODIFICA" - SARANNO ADOTTATI DUE PROVVEDIMENTI DISTINTI, UNO IN MATERIA DI SICUREZZA E UNO PER L'IMMIGRAZIONE – IL PRESSING DI MATTARELLA E DELLE SARDINE NON È BASTATO: IL MOVIMENTO 5 STELLE NON VUOLE L'ABOLIZIONE TOTALE DEI PROVVEDIMENTI CHE AVEVA APPROVATO DURANTE IL GOVERNO GIALLO-VERDE