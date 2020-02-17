FLASH! – MANI SUL TELECOMANDO: ALLE 20.30 A “STASERA ITALIA” NE VEDREMO DELLE BELLE! - IN STUDIO CON LA PALOMBA CI SARANNO DAGO E MATTEO SALVINI, IN COLLEGAMENTO IL DIRETTORE DELLA “VERITÀ” MAURIZIO BELPIETRO…-
GHALI DA COMBATTIMENTO – “FINO ALL’ANNO SCORSO DORMIVO CON MAMMA. ORA STO CON UNA GRANDISSIMA FIGA CHE MI AMA E MI VUOLE ANCHE SE DOMANI LA MIA CARRIERA FINISCE – IL PADRE IN PRIGIONE, LA PASSIONE PER GLI ABITI FIRMATI, L’INTEGRAZIONE (“IN ITALIA ABBIAMO COMINCIATO A MISCHIARCI ADESSO”), CHECCO ZELONE ("IN 'TOLO TOLO' ACCONTENTA SIA IL RAZZISTA CHE GLI ANTIRAZZISTI") E LA MUSICA CHE LO HA SALVATO (NONOSTANTE I FLOP DELL’ESORDIO) - "PER LA DELUSIONE HO SMESSO PER UN PAIO D’ANNI. POI YOUTUBE MI HA FATTO CAPIRE CHE…" - VIDEO
CANCELLIAMO I DECRETI SICUREZZA, ANZI NO! IL VERTICE DI MAGGIORANZA A PALAZZO CHIGI SI CHIUDE CON IL VIA LIBERA A UNA "MODIFICA" - SARANNO ADOTTATI DUE PROVVEDIMENTI DISTINTI, UNO IN MATERIA DI SICUREZZA E UNO PER L'IMMIGRAZIONE – IL PRESSING DI MATTARELLA E DELLE SARDINE NON È BASTATO: IL MOVIMENTO 5 STELLE NON VUOLE L'ABOLIZIONE TOTALE DEI PROVVEDIMENTI CHE AVEVA APPROVATO DURANTE IL GOVERNO GIALLO-VERDE
MA GIANNI MION PRESIDENTE DELLA EDIZIONE DEI BENETTON CHE VUOLE REALIZZARE IL NUOVO STADIO DEL VENEZIA CALCIO È LO STESSO CHE DA POCO E' PRESIDENTE DELLA ''PONTE DELLA LIBERTÀ'', UNA SRL COSTITUITA PER METTERE INSIEME LA SUA CORDATA? LA STESSA SOCIETÀ DI CUI SONO SOCI FABIO CERCHIAI, PRESIDENTE DI ATLANTIA, GIOVANNI BOSSI GIÀ CAPO DI BANCA IFIS, L'AVVOCATO ALESSANDRO DE NICOLA, E PURE ROBERTO PAPETTI DIRETTORE DEL "GAZZETTINO" VENEZIANO? AH, SAPERLO…
TU CHIAMALE, SE VUOI, MESTRUAZIONI - LA SQUADRA FEMMINILE DEL CHELSEA SARA’ LA PRIMA SQUADRA AD ADATTARE GLI ALLENAMENTI AI CICLI MESTRUALI DELLE GIOCATRICI - LA SQUADRA INGLESE HA APPENA INGAGGIATO LA GIOCATRICE PIÙ FORTE E COSTOSA DEL MONDO (SAM KERR, AUSTRALIANA) E IN PANCHINA HA UN TECNICO (NON A CASO) DONNA: EMMA HAYES – IL FATTORE MESTRUAZIONI NEL TENNIS E NEL NUOTO (FEDERICA PELLEGRINI PERSE IL PODIO AI GIOCHI DI RIO)
LA RECENSIONE BY VITTORIO FELTRI DEL NUOVO LIBRO DI MASSIMILIANO PARENTE, “TRE INCREDIBILI RACCONTI EROTICI PER RAGAZZI”: “SIAMO IMPRIGIONATI IN UN'IDEA DI SESSO COSÌ TRASGRESSIVA DA ESSERE NOIOSA. TUTTO SI PUÒ PURCHÉ SI LASCI INCASELLARE NEL PORCELLESCAMENTE CORRETTISSIMO" – I BACI CON ENRICA BONACCORTI E L'ABBRACCIO CON NICOLA LAGIOIA: LE IMMAGINI DELLA PRESENTAZIONE ALLA LIBRERIA "LIBRACCIO" DI ROMA
MEGLIO BIG SPAGHETTO DI BIG BAMBOO - L'ITALIA E LE CITTÀ D'ARTE SONO IL TERRENO DI CACCIA PREFERITO PER LE DONNE AFROAMERICANE: DELLA QUESTIONE SI È INTERESSATO PURE IL NEW YORK TIMES, E OLTREOCEANO SONO NATI ANCHE SITI AD HOC, COME BLACK GIRL TRAVEL. LA MODA IMPAZZA PURE SUI SOCIAL COME TINDER, O I VARI GRUPPI CHE SI SONO FORMATI SU PINTEREST, INSTAGRAM, TUMBLR, FACEBOOK