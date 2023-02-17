FLASH! – MANNELLI LA TOCCA PIANO OGGI SULLA PRIMA DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “LA CONCLUSIONE PERFETTA PER LE CENE ELEGANTI. UN BOCCHINO! COSA VUOI DI PIÙ DALLA VITA”-
FLASH! – MANNELLI LA TOCCA PIANO OGGI SULLA PRIMA DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “LA CONCLUSIONE PERFETTA PER LE CENE ELEGANTI. UN BOCCHINO! COSA VUOI DI PIÙ DALLA VITA”-
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%