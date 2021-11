I GUAI DELLA JUVE? SONO INIZIATI CON LA CACCIATA DI MAROTTA CHE SI OPPOSE ALL’OPERAZIONE RONALDO – L’ATTO DI “SUPERBIA AGNELLIANA” HA LASCIATO CAMPO LIBERO AL NOCIVO DUPLEX PARATICI-NEDVED CHE HA SCASSATO I CONTI BIANCONERI CON L'AFFARE CR7, HA SILURATO ALLEGRI IN NOME DEL “BEL GIUOCO”. SENZA CONTARE L’IMBARAZZO PER IL CASO SUAREZ – PERCHE’ DOPO I DISASTRI IN FERRARI CHIAMARE COME AD MAURIZIO ARRIVABENE?