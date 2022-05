DEL VECCHIO NON STA A CUCCIA (PIAZZETTA) - COME DAGO-ANTICIPATO, LA BCE HA STOPPATO IL PAPERONE DI AGORDO NELLA SUA SCALATA A MEDIOBANCA: SE SUPERERÀ IL 20%, DOVRÀ SOTTOPORSI ALLA VIGILANZA EUROPEA, TRASFORMANDO “DELFIN” IN UNA HOLDING BANCARIA - DUNQUE, CHE FARÀ IL PATRON DI LUXOTTICA? L’ALTERNATIVA È TROVARE UN PARTNER GIÀ IDONEO PER LA VIGILANZA, PRESSO CUI COLLOCARE UNA PARTE DELLE AZIONI. VALE A DIRE, UNA BANCA. MA QUALE? INTESA?