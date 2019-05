FLASH! – CON LA SCUSA DI UNA TELEFONATA PAMELA PRATI HA ABBANDONATO MOMENTANEAMENTE LO STUDIO DI "VERISSIMO" – QUALCUNO DOVEVA DIRLE COME RISPONDERE ALLE DOMANDE DELLA TOFFANIN? RIPRENDERÀ A REGISTRARE O FINIRÀ COSÌ? AH, NON SAPERLO – IN STUDIO CON LEI C'ERA LA MICHELAZZO, MA MAGARI PAMELA PERRICCIOLO AVEVA QUALCOSA DA DIRE... – IL RETROSCENA DI "PANORAMA" SULLA TRASMISSIONE

VIDEO: L'INTERVENTO DI DAGO DALLA D'URSO CHE SMONTA LE BUFALE DI PAMELA PRATI E DELLE SUE AGENTI. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SOAP DELL'ANNO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/candela-grande-truffa-gossip-video-39-intervento-dago-203009.htm

VERISSIMO: TUTTO SULL'INTERVISTA A PAMELA PRATI - RETROSCENA PANORAMA

Francesco Canino per www.panorama.it

pamela prati

Il giallo del matrimonio di Pamela Prati si fa sempre più fitto e i risvolti e le incongruenze si fanno ogni giorno più clamorose: da "Lucherinata" sfuggita di mano, il caso è montato con un inaspettato effetto valanga che ora rischia di travolgere i protagonisti di questa surreale vicenda. Ecco il retroscena di Panorama.it sull'intervista a Verissimo.

Verissimo, le indiscrezioni sull'intervista a Pamela Prati

Breve riassunto degli ultimi accadimenti. Altro che mercoledì 8 maggio, il matrimonio tra Pamela Prati e l'imprenditore Marco Caltagirone è rinviato a data da destinarsi: "Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare", fanno sapere le sue agenti al settimanale Oggi. Ma c'è di più: Chi, diretto da Alfonso Signorini, con una lunga inchiesta mette assieme i pezzi del complesso puzzle, mostra carte e documenti e aggiunge la clamorosa intervista di Emanuele Trimarchi, ex protagonista di Uomini e Donne, che rivela di essere caduto nella nebulosa rete di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le agenti della showgirl sarda.

pamela prati eliana michelazzo perricciolo 1144155

Proprio la Prati sabato 11 maggio sarà protagonista di un'intervista a Verissimo, il programma di Canale 5 al quale aveva venduto l'esclusiva delle nozze poi saltate. Secondo quanto apprende a Panorama.it, la storica soubrette del Bagaglino mostrerà per la prima volta a Silvia Toffanin le fedi, l'abito (costato circa 3 mila euro) e i documenti della cerimonia: per l'intervista, che verrà registrata oggi, giovedì 9 maggio, intorno alle 15, la Prati percepirà un compenso di circa 10 mila euro (sceso nettamente rispetto alle trattative iniziali, a causa del caos mediatico delle ultime settimane) ma sul cachet dovrà rispettare l'obbligo della riservatezza. E Marco Caltagirone? Nemmeno a dirlo, di lui non ci sarà traccia.

Dago show in tv: "È la grande truffa del gossip"

eliana michelazzo pamela prati

"La grande truffa del gossip". Così Roberto D'Agostino - che per primo su Dagospia ha avanzato dubbi sulla reale esistenza di Marco Caltagirone dando il via alla Prati-gate che da due mesi tiene banco in tv - ha definito a più riprese l'affaire nozze. "Questo è un reality", ha spiegato a Storie Italiane, da Eleonora Daniele su Rai 1, con una sintesi plastica di questo surreale intreccio che rischia di travolgere le protagoniste e tutto il contorno da periferia della popolarità. "Hanno messo in pratica questo teatrino guadagnando un sacco di soldi. Ma si sa che le bugie hanno le gambe corte: Mark sta nella fantasia e nella testa di chi ci ha preso in giro per tutto questo tempo".

pamela prati e la foto del taroccato mark caltagirone

D'Agostino: "E' stata una grandissima bufala. Mark non esiste come gli altri protagonisti. Tutti i vip che si sono scagliati contro le due manager si fermano ad un punto: "Abbiamo paura". Ma di cosa?"#storieitaliane @eleonoradaniele #PamelaPrati

eliana michelazzo pamela prati perricciolo

Poi, nella serata dell'8 maggio, ha rincarato la dose a Live-Non è la D'Urso, con uno strepitoso incontro scontro con Barbara D'Urso: "Si vendono queste favole e loro (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) ci hanno guadagnato e fatto i soldi. A Verissimo, sabato, andrà in onda che tutte le trasmissioni sono state infinocchiate. Può essere che credete ancora a Pinocchio e la Befana? Vogliamo capire dove andranno a finire queste due signore. Dovete denunciarle", è sbottato.

pamela prati 2

"Dare delle truffatrici a delle donne che lavorano e si fanno un mazzo da una vita non ve lo permetto", ha replicato sdegnata via Instagram la Michelazzo (che in una Stories si è lasciata scappare uno sgrammaticato "ma che dicete, ma non vi vergognate?"). "State facendo bullismo mediatico senza fine. È davvero tutto pesane e anche se ci fa tutto male cerchiamo di andare avanti. Però basta". Stranamente silenziosa invece la Perricciolo, di cui da settimane si sono perse le tracce: come mai per lei - secondo quanto apprende Panorama - non era stata nemmeno prenotata una stanza nella struttura che avrebbe dovuto ospitare il matrimonio?

pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone

La telefonata del mistero e le paparazzate

In attesa di scrivere il capitolo finale su #MoglieeMamma, così è stata ribattezza sui social l'intera vicenda, emergono altre contraddizioni, poi smentite nell'arco di poche ore. A cominciare dalla telefonata che Caltagirone ha fatto in diretta tv a Non è la D'Urso, appena sette giorni fa: visti i dubbi avanzati circa il possibile utilizzo di un'app per camuffare la voce, la D'Urso ha fatto realizzare una perizia da un fonico e l'esito dell'esame dimostra che l'uomo che parlava al telefono con la conduttrice ha alternato la voce.

la camera prenotata dalla prati per la notte prima delle nozze 2

"La persona al telefono ha comunque cercato di modificare la sua voce, non tramite software, ma nella sua modalità di parlare. Sembra che abbia messo fra sé ed il telefono qualcosa, come un fazzoletto o semplicemente alternava la posizione del dispositivo rispetto alla bocca", ha spiegato il tecnico.

PAMELA PRATI E ROSA PERROTTA

Sempre durante la diretta dell'8 maggio, la D'Urso ha poi mostrato una paparazzata che ritrae Pamela Prati in compagnia di un uomo misterioso. "Il fotografo dice che è Mark Caltagirone", ha spiegato la conduttrice, subito incalzata da D'Agostino. "Ma avete un documento? Quello può essere chiunque", ha ringhiato il papà di Dagospia. Pochi minuti dopo il paparazzo Maurizio Sorge ha specificato di non aver realizzato la foto e che lo scatto gli è stato semplicemente girato da Pamela Perricciolo, una delle agenti della Prati. Distinguere il vero dal verosimile è ormai impossibile.

pamela prati la marco caltagirone holding dedicata a pamela prati presto sposa la pagina facebook della mark caltagirone holding la pagina facebook della mark caltagirone holding pamela prati con milena miconi pamela perricciolo la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone PRATI PERRICCIOLO MICHIELAZZO la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone copertina gente 1999 prati bertolani copertina gente 2000 prati bertolani PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN pamela prati max bertolani michele cucuzza pamela prati mark caltagirone PRATI MICHIELAZZO PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN pamela prati max bertolani pamela prati manuela arcuri marco caltagirone michelazzo