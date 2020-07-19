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FLASH! – NON PRENDETE APPUNTAMENTI PER IL 6 SETTEMBRE: SIETE TUTTI INVITATI ALLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI CON AFROJACK (VERO NOME NICK VAN DE WALL, UN DEEJAY E PRODUTTORE DISCOGRAFICO OLANDESE MOLTO NOTO ALL’ESTERO) - LE NOZZE IN UNA VILLA SUL LAGO DI GARDA. INTANTO I PICCIONI SONO ALLA RICERCA DI UNA DOVIZIOSA MAGIONE A MILANO-
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"ERRORI? UNO. AVER APERTO A SANTORO LE PORTE DELLE MIE VILLE IN SARDEGNA. MI SENTIVO UN DIO. SBAGLIAI A METTERMI IN MOSTRA. È DA LÌ CHE COMINCIARONO I MIEI GUAI" – CORONA (“MAI DETTO CHE SIAMO STATI AMANTI”), LE DONNE DA INCANTO A BERLUSCONI (“SILVIO MI REGALO’ 3 MLN €. LA METÀ SE LA TRATTENNE EMILIO FEDE), IL PROCESSO RUBY, IL CARCERE: “TENTAI IL SUICIDIO…” - IRENE PIVETTI E LE MASCHERINE ANTIVIRUS?UNA MONTATURA GIORNALISTICA” – FELLINI E LE TRANS E QUEL CAPO DI STATO CHE VOLEVA INVITARE LADY GAGA A UNA CENA RISERVATA IN CECENIA. GLI ORGANIZZATORI SI RIVOLSERO A ME E…
EUROPA DA "RECOVERY" - SI TRATTA AD OLTRANZA: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO MICHEL TESSE LA TELA. INCONTRO TRA I PAESI DEL SUD E I FRUGALI – IL PREMIER AUSTRIACO KURZ: 'ACCORDO POSSIBILE CON L'IMPEGNO DI TUTTI' – TOGLIETE TWITTER AL CONTE-CASALINO: “DA UNA PARTE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PAESI CHE DIFENDONO LE ISTITUZIONI EUROPEE E DALL’ALTRA POCHI PAESI, DETTI “FRUGALI”…
MEDIOBANCA "PIGLIATUTTO" - QUEL POCO O TANTO DI FUSIONI E ACQUISIZIONI CHE C'È STATO A PIAZZA AFFARI, È PASSATO PER PIAZZETTA CUCCIA: DALL’OPS DI INTESA SU UBI A MPS, DA TIM A OPEN FIBER, DA ESSELUNGA ALL'ITALMOBILIARE DEI PESENTI PER L'ACQUISTO DELLA CASA VINICOLA BOTTER - CHISSÀ COSA DIRÀ ORA DEL VECCHIO CHE AVEVA CRITICATO L'AD DI MEDIOBANCA ALBERTO NAGEL PER “ESSERSI SEDUTO SUGLI ALLORI”, ASPETTANDO I DIVIDENDI DELLE GENERALI
TI ADDORMENTI IMPRENDITORE E TI RISVEGLI MURATORE – L’ASSURDO CASO DI UN 50ENNE ITALIANO CHE SI È RISVEGLIATO DOPO UN ICTUS E HA INIZIATO A PARLARE CON CADENZA SLAVA SEBBENE NON ABBIA AVUTO CONTATTI DURATURI CON PERSONE DI QUELLE REGIONI – LA PARTICOLARITÀ È CHE A ESSERE COLPITO È STATO L’EMISFERO DESTRO E NON IL SINISTRO CHE PUÒ PROVOCARE LA SINDROME DA ACCENTO STRANIERO…
L'AMORE, I PATTINI E I SUOI INEFFABILI MISTERI – A CHI FOSSE RIVOLTO L’ULTIMO MESSAGGIO DI EKATERINA ALEXANDROVSKAYA, LA PATTINATRICE RUSSA MORTA SUICIDA A 20 ANNI, NON LO SAPREMO MAI – SU UN BIGLIETTO SOLO UNA PAROLA: “AMORE” – STANCANELLI: “POTREBBE TRATTARSI DI UN GRIDO LANCIATO CONTRO QUALCUNO, UN INDICE PUNTATO. OPPURE È SOLO UN RIMPIANTO. HA SCRITTO SU UN FOGLIO QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO ESSERCI PERCHÉ LA SUA VITA VALESSE LA PENA DI ESSERE VISSUTA. COME QUANDO, PRIMA DI USCIRE PER FARE LA SPESA, CONTROLLIAMO COSA NON C' È IN CASA” - NEL 2019 IL RITIRO DALL'ATTIVITÀ AGONISTICA. IL SUO ULTIMO ALLENATORE IERI HA MENZIONATO UNA SERIE DI ATTACCHI EPILETTICI...
CAFONAL COLOSSAL - È BELLO SAPERE CHE, DI QUESTI TEMPI SPIETATI, ALMENO UN VALORE SOPRAVVIVE: L'OPERA LIRICA, MAGARI SHOCKING. COME IL ‘’RIGOLETTO’’ MESSO IN SCENA AL CIRCO MASSIMO DAL GENIALE DAMIANO MICHIELETTO - NEL RINVERDIRE IL VERDI DEL MELODRAMMA, GENERE CONDANNATO ALL’ANACRONISMO O ALLA PASSIONE DI UN PUBBLICO DI VECCHIETTI COL PANNOLONE, IL REGISTA VENEZIANO TROVA NUOVA VITA GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA. ECCO UN PAZZESCO MIX DI TUTTE LE ARTI, “WEST SIDE STORY” E FELLINI, “GOMORRA” E “LA CASA DI CARTA”, LA SCENEGGIATA DI MEROLA E IL FILMINO DOMESTICO, IL NOIR E L'EROS – VIDEO
“MI HA LASCIATO PERCHE’ NON LE REGALAVO PIU’ I TULIPANI” - LO SFOGO DELL’EX FIDANZATO DI NOEMI LETIZIA, LUIGI OLIVA: “STAVAMO PIANIFICANDO DI ANDARE A VIVERE INSIEME, DI SPOSARCI, ALLARGARE LA FAMIGLIA. INVECE SI È SENTITA TRASCURATA. È BASTATO CHE INDIRIZZASSI LE MIE ATTENZIONI SUL LAVORO PER FARLA INFURIARE. E IO L’HO PROVOCATA, LO AMMETTO: VOLEVO METTERLA ALLA PROVA E COSÌ LE HO DETTO DI..."
IL COVID È LA CAUSA DIRETTA DI MORTE NELL’89% DEI POSITIVI - MENTRE PER IL RESTANTE 11% IL DECESSO È DOVUTO A MALATTIE CARDIOVASCOLARI (4,6%), TUMORI (2,4%), MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (1%), DIABETE (0,6%), DEMENZE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (0,6% E 0,5%) - LO RILEVA IL RAPPORTO ISTATI BASATO SULLE INFORMAZIONI RIPORTATE DAI MEDICI IN 4.942 SCHEDE DI MORTE…