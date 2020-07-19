FLASH! – NON PRENDETE APPUNTAMENTI PER IL 6 SETTEMBRE: SIETE TUTTI INVITATI ALLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI CON AFROJACK (VERO NOME NICK VAN DE WALL, UN DEEJAY E PRODUTTORE DISCOGRAFICO OLANDESE MOLTO NOTO ALL’ESTERO) - LE NOZZE IN UNA VILLA SUL LAGO DI GARDA. INTANTO I PICCIONI SONO ALLA RICERCA DI UNA DOVIZIOSA MAGIONE A MILANO

-

Condividi questo articolo

elettra lamborghini elettra lamborghini elettra lamborghini elettra lamborghini elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 5 elettra lamborghini 5 elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 4 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 3 elettra lamborghini 3 elettra lamborghini 7 elettra lamborghini 7 elettra lamborghini elettra lamborghini

 

Condividi questo articolo

media e tv

"ERRORI? UNO. AVER APERTO A SANTORO LE PORTE DELLE MIE VILLE IN SARDEGNA. MI SENTIVO UN DIO. SBAGLIAI A METTERMI IN MOSTRA. È DA LÌ CHE COMINCIARONO I MIEI GUAI" – CORONA (“MAI DETTO CHE SIAMO STATI AMANTI”), LE DONNE DA INCANTO A BERLUSCONI (“SILVIO MI REGALO’ 3 MLN €. LA METÀ SE LA TRATTENNE EMILIO FEDE), IL PROCESSO RUBY, IL CARCERE: “TENTAI IL SUICIDIO…”  - IRENE PIVETTI E LE MASCHERINE ANTIVIRUS?UNA MONTATURA GIORNALISTICA” – FELLINI E LE TRANS E QUEL CAPO DI STATO CHE VOLEVA INVITARE LADY GAGA A UNA CENA RISERVATA IN CECENIA. GLI ORGANIZZATORI SI RIVOLSERO A ME E…

politica

business

cronache

sport

L'AMORE, I PATTINI E I SUOI INEFFABILI MISTERI – A CHI FOSSE RIVOLTO L’ULTIMO MESSAGGIO DI EKATERINA ALEXANDROVSKAYA, LA PATTINATRICE RUSSA MORTA SUICIDA A 20 ANNI, NON LO SAPREMO MAI – SU UN BIGLIETTO SOLO UNA PAROLA: “AMORE” – STANCANELLI: “POTREBBE TRATTARSI DI UN GRIDO LANCIATO CONTRO QUALCUNO, UN INDICE PUNTATO. OPPURE È SOLO UN RIMPIANTO. HA SCRITTO SU UN FOGLIO QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO ESSERCI PERCHÉ LA SUA VITA VALESSE LA PENA DI ESSERE VISSUTA. COME QUANDO, PRIMA DI USCIRE PER FARE LA SPESA, CONTROLLIAMO COSA NON C' È IN CASA” - NEL 2019 IL RITIRO DALL'ATTIVITÀ AGONISTICA. IL SUO ULTIMO ALLENATORE IERI HA MENZIONATO UNA SERIE DI ATTACCHI EPILETTICI...

cafonal

CAFONAL COLOSSAL - È BELLO SAPERE CHE, DI QUESTI TEMPI SPIETATI, ALMENO UN VALORE SOPRAVVIVE: L'OPERA LIRICA, MAGARI SHOCKING. COME IL ‘’RIGOLETTO’’ MESSO IN SCENA AL CIRCO MASSIMO DAL GENIALE DAMIANO MICHIELETTO - NEL RINVERDIRE IL VERDI DEL MELODRAMMA, GENERE CONDANNATO ALL’ANACRONISMO O ALLA PASSIONE DI UN PUBBLICO DI VECCHIETTI COL PANNOLONE, IL REGISTA VENEZIANO TROVA NUOVA VITA GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA. ECCO UN PAZZESCO MIX DI TUTTE LE ARTI, “WEST SIDE STORY” E FELLINI, “GOMORRA” E “LA CASA DI CARTA”, LA SCENEGGIATA DI MEROLA E IL FILMINO DOMESTICO, IL NOIR E L'EROS – VIDEO

viaggi

salute