L'AMORE, I PATTINI E I SUOI INEFFABILI MISTERI – A CHI FOSSE RIVOLTO L’ULTIMO MESSAGGIO DI EKATERINA ALEXANDROVSKAYA, LA PATTINATRICE RUSSA MORTA SUICIDA A 20 ANNI, NON LO SAPREMO MAI – SU UN BIGLIETTO SOLO UNA PAROLA: “AMORE” – STANCANELLI: “POTREBBE TRATTARSI DI UN GRIDO LANCIATO CONTRO QUALCUNO, UN INDICE PUNTATO. OPPURE È SOLO UN RIMPIANTO. HA SCRITTO SU UN FOGLIO QUELLO CHE AVREBBE DOVUTO ESSERCI PERCHÉ LA SUA VITA VALESSE LA PENA DI ESSERE VISSUTA. COME QUANDO, PRIMA DI USCIRE PER FARE LA SPESA, CONTROLLIAMO COSA NON C' È IN CASA” - NEL 2019 IL RITIRO DALL'ATTIVITÀ AGONISTICA. IL SUO ULTIMO ALLENATORE IERI HA MENZIONATO UNA SERIE DI ATTACCHI EPILETTICI...