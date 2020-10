SI FA PRESTO A DIRE TAMPONI RAPIDI DAI MEDICI DI FAMIGLIA! – NONOSTANTE LA MASSIMA DISPONIBILITÀ DEI DOTTORI, IN MOLTI NON HANNO STUDI ADEGUATI PER SVOLGERE GLI ESAMI IN SICUREZZA: SOLO IL 15-20% AVREBBE LOCALI IDONEI PER GESTIRE L’AFFLUSSO E NEL LAZIO SOLO 300 MEDICI SU 4MILA HANNO RISPOSTO ALL’APPELLO - IL GOVERNO LAVORA A UN PROTOCOLLO, MA NON CI SI POTEVA PENSARE PRIMA VISTO CHE SONO MESI CHE SI ASPETTAVA ‘STA SECONDA ONDATA?