FLASH! – AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO, QUEST’ANNO IN MODALITÀ STREAMING DAL 14 AL 17 MAGGIO, PARTECIPERÀ UNA CERTA ANITA RAJA. IN CHE VESTE? TRADUTTRICE O SCRITTRICE COL NOME DI ELENA FERRANTE? AH, SAPERLO…-
FLASH! – AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO, QUEST’ANNO IN MODALITÀ STREAMING DAL 14 AL 17 MAGGIO, PARTECIPERÀ UNA CERTA ANITA RAJA. IN CHE VESTE? TRADUTTRICE O SCRITTRICE COL NOME DI ELENA FERRANTE? AH, SAPERLO…-
MA PER TRAVAGLIO NON ERA SOLO UN ''EQUIVOCO''? OGGI SUL "FATTO" CI PENSA IL SUO VICEDIRETTORE MARCO LILLO A SPUTTANARLO - SCRIVE LILLO: SONO STATI BONAFEDE E CONTE A SILURARE DI MATTEO, AL QUALE PRIMA FU PROMESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, POI GLI FU SOTTRATTO IL DAP, CHE ANDRÀ A BASENTINI, UNO CHE ''HA ALTRE QUALITÀ. PER ESEMPIO È AMICO DI LEONARDO PUCCI, ASSISTENTE DI CONTE A FIRENZE. NONCHÉ AMICO DI BONAFEDE DAI TEMPI DELL'UNIVERSITÀ. PUCCI E BASENTINI SONO ENTRAMBI DELLA CORRENTE UNICOST, COME IL CAPOGABINETTO DI BONAFEDE. IL RESTO SONO CHIACCHIERE'' - LA RIPROVA? BASENTINI HA PRONTA DA CONTE UNA NUOVA POLTRONA NELL'ENNESIMA TASK FORCE, CHE AFFRONTERÀ L'EMERGENZA COVID NELLE CARCERI
“BASTA CON LE FAKE NEWS, IL 5G È NECESSARIO” – SUL ''MESSAGGERO'' DELLA SUA FIDANZATA AZZURRA CALTAGIRONE, L’AD DI VODAFONE ITALIA ALDO BISIO SI SCATENA: “BLOCCHIAMO L’ONDATA LUDDISTA, BISOGNA AUMENTARE I LIMITI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI” – GUBITOSI: "LA RETE È SOLIDA E ANDRÀ AVANTI, SERVIRÀ IL 5G PER AVERE SUFFICIENTE CAPACITÀ" – CI SONO GIÀ 200 COMUNI CHE HANNO FATTO ORDINANZE CONTRARIE ALLE RETI - E MENTRE I COMPLOTTISTI DICONO CHE IL VIRUS È CAUSATO DAL 5G IN MOLTE ZONE ITALIANE NON C’È MANCO L’ADSL…
"OGGI SAREBBE IMPROPONIBILE RIFARE MAI DIRE GOL". ECCO IL MOTIVO – MARCO SANTIN DELLA GIALAPPA’S: "IL MONDO DEL CALCIO È UN PO’ PERMALOSO, I CALCIATORI ERANO I PRIMI A DIVERTIRSI. A NON DIGERIRE LE NOSTRE GAG ERANO I PRESIDENTI E QUALCHE MISTER. TRAPATTONI SI ARRABBIÒ" - "LA TV NON RISCHIA PIÙ. CON SKY ACCORDO SALTATO DUE VOLTE - GLI INIZI CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO FURONO DIFFICILI, ALE E FRANZ CON NOI HANNO RESO MENO DI QUANTO MERITASSERO. LUTTAZZI? GLI ABBIAMO TOLTO QUELLA PATINA DI FREDDEZZA" - E POI TEOCOLI, ARNOLDO FOA' E IL FILM: "ERAVAMO AVANTI" - VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
TOCCA I FANTI MA LASCIA STARE CRISANTI: ''5 MILIONI DI TAMPONI? HO PAURA CHE PARLINO DI BASTONCINI''. IL VIROLOGO SMONTA L'ANNUNCIO DEL GOVERNO CHE HA PROMESSO DI INVIARE ALLE REGIONI UN NUMERO ENORME DI…COTTON FIOC. IL PROBLEMA È LA CARENZA DI REAGENTI CHE SERVONO A INDIVIDUARE IL VIRUS. QUELLI MANCANO DALL'INIZIO DELLA CRISI. TRANNE IN VENETO DOVE…