FLASH – LO STATO DELLA CULTURA IN ITALIA: PER VENDERE UN LIBRO DEVI MORIRE (SI VEDANO I CASI ADA D'ADAMO, VINCITRICE DELLO STREGA, E MICHELA MURGIA) OPPURE PERDERE IL LAVORO (COME IL GENERALE ROBERTOVANNACCI)-
FLASH – LO STATO DELLA CULTURA IN ITALIA: PER VENDERE UN LIBRO DEVI MORIRE (SI VEDANO I CASI ADA D'ADAMO, VINCITRICE DELLO STREGA, E MICHELA MURGIA) OPPURE PERDERE IL LAVORO (COME IL GENERALE ROBERTOVANNACCI)-
MENTRE “IO SO’ GIORGIA” (E TU NON SEI UN CAZZO) VEDE ROMPERSI DI COLPO L’EQUILIBRISMO PARACULO CHE LE PERMETTEVA DI LISCIARE UN GIORNO TAJANI, IL GIORNO DOPO SALVINI, PER POI PRENDERLI AMBEDUE PER IL CULO, SAPETE DOVE È FINITO L’EMINENZA GRIGIA DEL GOVERNO ALFREDO MANTOVANO, TRA I POCHISSIMI OSPITI ATTESI E GRADITI NELLA MASSERIA BENEFICIO? - GIACCA E CRAVATTA, È RIMASTO AL CHIODO, A PALAZZO CHIGI, SOMMERSO DI DOSSIER, UNO PIÙ URTICANTE DELL’ALTRO: LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA (VIGILA SUI COLPI DI TESTA DI NORDIO), LA QUESTIONE MIGRANTI (IN TANDEM CON PIANTEDOSI), E POI LA DELEGA FISCALE, L’ARCI-ROGNA DELLA FINANZIARIA (MANOVRA IN DEFICIT PER SALVINI, MELONI CONTRARIA), VANNACCI DI QUA, VANNACCI DI LÀ, ETC. MA AL PRIMO POSTO DEI DOSSIER, IN QUANTO SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA AI SERVIZI SEGRETI, C’È LA COMPLESSA RIFORMA DELL’INTELLIGENCE...
FLASH! - SE LOLLO SERVE IL GRANCHIO A GIORGIA, ARIANNA PREPARA LE ORECCHIETTE: PERCHE' LA MELONI FAMILY NON APRE UN BEL RISTORANTINO CON MENU SOVRANISTA A COLLE OPPIO INVECE DI COMBINARE OGNI GIORNO UN PASTICCIO A PALAZZO CHIGI?
DAGOREPORT - CHE COSA HA SCRITTO VERAMENTE NEL SUO LIBRO (“IL MONDO AL CONTRARIO”), IL GENERALE ROBERTO VANNACCI? PENSIAMO CHE NESSUNO DI COLORO CHE SI SONO STRACCIATI LE VESTI SU GIORNALI, TG, SITI E TALK, ABBIA LETTO IL SUO “LIBRO OMOFOBO”, ATTUALMENTE PRIMO NELLA CLASSIFICA AMAZON - DAGOSPIA LO HA FATTO PER VOI: IL GENERALE AVEVA PREVISTO LE POLEMICHE, SBANDA SULLE FONTI E SBROCCA NEL LINGUAGGIO CRUDO, MA IL SUO RUDE E GREZZO LIBELLO È UN MEGAFONO DI UNA “MAGGIORANZA SILENZIOSA” DEL PAESE, STILE ANNI '70, STUFA DELLA SOVRA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE E DELL’IMPOSSIBILITÀ DI PROFERIRE UNA CRITICA VERSO DI ESSE SENZA ESSERE ESPULSO DAL LAVORO E DAL CONTESTO SOCIALE…
CAVO? CAVOLI! – COME SI È ARRIVATI ALLA DESTITUZIONE DEL GENERALE ROBERTO VANNACCI? GUIDO CROSETTO HA SUBITO INVOCATO UN “ESAME DISCIPLINARE”, MUOVENDOSI CON IL CONSENSO DEL CAPO DELLE FORZE ARMATE, OVVERO SERGIO MATTARELLA. IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GIUSEPPE CAVO DRAGONE, SPINGEVA PER UN APPROCCIO PIÙ DRASTICO: VOLEVA LE DIMISSIONI DI VANNACCI, E SOLO UN INTERVENTO DI PALAZZO CHIGI GLI HA FATTO CAMBIARE IDEA – GOVERNO SPACCATO: MELONI COSTRETTA A TACERE PER NON PERDERE VOTI, SALVINI NE APPROFITTA SCHIERANDOSI PRO-VANNACCI, TAJANI CONTRO IL GENERALE – ALEMANNO, IL COMUNISTA RIZZO E L’EX GRILLINA TRENTA, IN CORO: “NON L’AVREI RIMOSSO”
SI FA PRESTO A DIRE “ARRIVANO I JET” – I TANTO POMPATI CACCIA F-16 SARANNO NELLA PIENA DISPONIBILITÀ DEGLI UCRAINI, SE VA BENE, A 2024 INOLTRATO, QUANDO LA CONTROFFENSIVA DI KIEV (CHE NON SFONDA) SARÀ ORMAI FALLITA – ALLORA A CHE SERVONO? SONO UN ATTO SIMBOLICO: BIDEN DEVE DIMOSTRARE DI CONTINUARE A SUPPORTARE CON OGNI MEZZO ZELENSKY, E L’EX COMICO PUÒ RIVENDICARE ALMENO QUESTO “SUCCESSO” – POI, QUANDO GLI SARÀ PIÙ COMODO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, IL PRESIDENTE AMERICANO SCODELLERÀ L’ANNUNCIO DI UN CESSATE IL FUOCO, E L’INIZIO DELLE TRATTATIVE…