FLASH! - NON SAPETE CHE REGALO FARE O FARVI A NATALE? MA FATE COME LA FELTRINELLI CHE VI REGALA… UNA BELLA LEZIONE CON IL “GRANDE” CRITICO E STORICO DELL’ARTE GIOVANNI AGOSTI (LA CUI FOTO SAREBBE DA SOTTOPORRE A LOMBROSO) – SE SEI UN CLIENTE “PLATINO” (COME LA VISA: MA AGOSTI NON E’ CONTRO LA MERCIFICAZIONE?) PUOI ASSISTERE ALLA PRIMA LEZIONE GRATIS COME “REGALO DI NATALE” E POI ISCRIVERTI CON LO SCONTO ALLE SUCCESIVE MATTONATE. INSOMMA,  IL REGALO E’ UNA PROMOZIONE CHE, GRAZIE AL CODICE “AGOSTI50LA” TI DA LA POSSIBILITA’ DI SORBIRTI ANCHE LE ALTRE LEZIONI, DALL’EPIFANIA AI SANTI!

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POVERO CONTE: OGNI GIORNO UNO SCHIAFFONE - IL CONSIGLIO DI GARANZIA DEL SENATO HA ANNULLATO L’ESPULSIONE DI SEI PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE, CHE NON AVEVANO VOTATO LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI - SONO L’EX MINISTRO BARBARA LEZZI, ELIO LANNUTTI, ROSA SILVANA ABATE, LUISA ANGRISANI, MARGHERITA CORRADO E FABIO DI MICCO - LANNUTTI: “È UNA GIORNATA TRISTE, NON FESTEGGIO QUELLI CHE HANNO MASSACRATO IL M5S. HANNO CONTRIBUITO A UCCIDERE L'ULTIMA SPERANZA RAPPRESENTATA DAL MOVIMENTO…”

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