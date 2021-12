22 dic 2021 18:00

FLASH! - NON SAPETE CHE REGALO FARE O FARVI A NATALE? MA FATE COME LA FELTRINELLI CHE VI REGALA… UNA BELLA LEZIONE CON IL “GRANDE” CRITICO E STORICO DELL’ARTE GIOVANNI AGOSTI (LA CUI FOTO SAREBBE DA SOTTOPORRE A LOMBROSO) – SE SEI UN CLIENTE “PLATINO” (COME LA VISA: MA AGOSTI NON E’ CONTRO LA MERCIFICAZIONE?) PUOI ASSISTERE ALLA PRIMA LEZIONE GRATIS COME “REGALO DI NATALE” E POI ISCRIVERTI CON LO SCONTO ALLE SUCCESIVE MATTONATE. INSOMMA, IL REGALO E’ UNA PROMOZIONE CHE, GRAZIE AL CODICE “AGOSTI50LA” TI DA LA POSSIBILITA’ DI SORBIRTI ANCHE LE ALTRE LEZIONI, DALL’EPIFANIA AI SANTI!