LADRITALIA - IN ALITALIA NON SONO ANCORA CONTENTI DEI MILIARDI CHE SONO COSTATI AGLI ITALIANI - TUTTI I FORNITORI NON PAGATI NEGLI ULTIMI ANNI HANNO RICEVUTO DAI LEGALI DI ALITALIA UNA RICHIESTA DI REVOCATORIA - NON SOLO, I CLIENTI CHE SI VEDONO I VOLI ANNULLATI A CAUSA DI COVID, FORSE AVRANNO INDIETRO I LORO SOLDI, NON PRIMA DI 6 MESI, MA LA COMPAGNIA INOLTRE TRATTERRÀ 200 EURO PERCHÉ QUESTA FRANCHIGIA ERA PREVISTA ANCHE IN CASO CHE LORO ANNULLASSERO IL VOLO. NON È FINITA…