PIOVE, BUONE NOTIZIE PER IL CINEMA: SIANI ARRIVA A 3 MILIONI DI EURO, MIGLIOR INCASSO STAGIONALE PER UN FILM ITALIANO - ''JOKER'' ARRIVA A 934 MILIONI, CIFRA MAI VISTA PER UN FILM VIETATO AI MINORI. ''TERMINATOR'' VINCE IL WEEKEND CON 123 MILIONI GLOBALI, MA VISTO IL MEGA-BUDGET, L'INCASSO È CONSIDERATO UN DISASTRO. AL PUNTO CHE SI PENSA DI TRASFERIRE DIRETTAMENTE IN TV I PROSSIMI DUE FILM - MALUCCIO ANCHE ''HARRIET'' SULL'EROINA AFROAMERICANA E IL DEBUTTO DI NORTON ALLA REGIA