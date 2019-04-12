CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
RITRATTONE DI GIANRICO CAROFIGLIO BY PERNA – PIÙ CHE ALLA FAMA DI GIALLISTA LA SUA NOTORIETÀ È DOVUTA AL FATTO DI ESSERE SPALLA DI LILLI GRUBER A “OTTO E MEZZO”. SONO ENTRAMBI FIERAMENTE DI SINISTRA, AI LIMITI DELL’AGIT PROP – AUTORE DI SUCCESSO, PER ASSECONDARE QUESTA PASSIONE, DOPO LA PARENTESI POLITICA, HA LASCIATO LA MAGISTRATURA E SI È MANTENUTO SOLO SCRIVENDO – PARE CHE BUCHI LO SCHERMO E INQUIETI TRA LE MURA DOMESTICHE IL PUBBLICO FEMMINILE...
DAL TRAMONTO ALL’ALPA – IL MAESTRO DI GIUSEPPE CONTE POTREBBE DIVENTARE IL NUOVO GARANTE DELLA PRIVACY? – DOPO LA MULTA ALLA PIATTAFORMA ROUSSEAU, DI MAIO HA DETTO CHE CI VUOLE UNA FIGURA “INDIPENDENTE”, MA PIÙ CHE ALTRO SERVE QUALCUNO DI NON OSTILE CHE CHIUDA UN OCCHIO SULLA GESTIONE DEI DATI DI CASALEGGIO – E CHI MEGLIO DI GUIDO ALPA? IL PROBLEMA SAREBBE GIUSTIFICARE IL CRITERIO DELL’INDIPENDENZA DI UNA FIGURA MOLTO, MA MOLTO VICINO AL PREMIER
VE LO RICORDATE? – NON E’ IL FRATELLO MINORE DI MOGOL, NE’ QUELLO DI DIACONALE MA UN EX PILOTA DI F1 CHE SFIORO’ IL TITOLO MONDIALE – A SEGNARLO PROFONDAMENTE LA SCOMPARSA DEL ROMANO ELIO DE ANGELIS A LE CASTELLET: “SU QUELLA MACCHINA DOVEVO ESSERCI IO. DOPO LA MORTE DI ELIO NON SENTIVO ALCUNA VOGLIA DI TORNARE IN PISTA, COME SE SI FOSSE ROTTO QUALCOSA DENTRO DI ME”. DI CHI SI TRATTA? – IL RICORDO DI SENNA – VIDEO
IL SALONE DI SELETTI NON E' PER POCHI ELETTI: IL MARCHIO PIU' INNOVATIVO ITALIANO PER LA “DESIGN WEEK” SFILA PER LE VIE DI MILANO E POI UN PARTY COLORATISSIMO DAVANTI AL DITONE MEDIO DI MAURIZIO CATTELAN – ANTEPRIMA DEI NUOVI PRODOTTI AL FLAGSHIP STORE CON PAOLA BARALE, SATURNINO, JOB SMEETS, MARCANTONIO, PIERPAOLO FERRARI, GAIA GOZZI E VICKY CABELLO – VIDEO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
UNA CULLA PER TRE – IN GRECIA UN BAMBINO È NATO CON TRE GENITORI BIOLOGICI GRAZIE ALLA FECONDAZIONE IN VITRO: SONO STATI UTILIZZATI GLI OVULI DI DUE DIVERSE DONNE, LA MADRE E UNA DONATRICE, E IL SEME DEL PADRE – IL PICCOLO, CHE PESA TRE CHILI E STA BENE, HA UNA PARTE DEL SUO CORREDO GENETICO APPARTENENTE ALLA DONATRICE, MENTRE I MITOCONDRI HANNO IL DNA DEI GENITORI - NON E' IL PRIMO CASO VISTO CHE...