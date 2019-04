VE LO RICORDATE? – NON E’ IL FRATELLO MINORE DI MOGOL, NE’ QUELLO DI DIACONALE MA UN EX PILOTA DI F1 CHE SFIORO’ IL TITOLO MONDIALE – A SEGNARLO PROFONDAMENTE LA SCOMPARSA DEL ROMANO ELIO DE ANGELIS A LE CASTELLET: “SU QUELLA MACCHINA DOVEVO ESSERCI IO. DOPO LA MORTE DI ELIO NON SENTIVO ALCUNA VOGLIA DI TORNARE IN PISTA, COME SE SI FOSSE ROTTO QUALCOSA DENTRO DI ME”. DI CHI SI TRATTA? – IL RICORDO DI SENNA – VIDEO