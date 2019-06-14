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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti
FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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GROSSO GUAIO A VIALE MAZZINI – IL DOPPIO INCARICO DI MARCELLO FOA, PRESIDENTE DELLA RAI E PURE DI RAICOM, CONTINUA A FAR LITIGARE LEGA E CINQUE STELLE – MA I GRILLINI COME AL SOLITO NON RIESCONO AD AFFONDARE E IL VOTO SULL’INCOMPATIBILITÀ IN VIGILANZA VIENE RINVIATO – IL TUTTO MENTRE LA LEGA VOTAVA CON IL PD PER SALVARE RADIO RADICALE...
LOTITO NELL’ALTO DEI CIELI – LE CENE CON PALAMARA, IL BLITZ SU ALITALIA: COM’È CHE IL PRESIDENTE DELLA LAZIO STA A TUTTI I TAVOLI CHE CONTANO? – LE FICHES LANCIATE SULLA TERZA REPUBBLICA, IL PROTAGONISMO DI CHI STA A GALLA DA 15 ANNI, IL CALCIO, LE BOUTADE E L’AIUTINO DI BERLUSCONI – MA COME MAI, SE USA QUATTRO CELLULARI ANTICHI PER PAURA DI ESSERE INTERCETTATO, FINISCE CHE LO INTERCETTANO SEMPRE?
STIAMO ALLEGRI (E INNAMORATI) – L’EX TECNICO DELLA JUVE SI TOGLIE DAL MERCATO: “STO FERMO UN ANNO, ANCHE PERCHÉ C'È DA RIPRENDERE UN PO' IN MANO LA VITA PRIVATA” – CON AMBRA L’AMORE VA A GONFIE VELE, LA DEDICA ROMANTICA PER FESTEGGIARE IL SECONDO ANNIVERSARIO INSIEME (SPOILER: SI PARLA DI PESCIOLINI…)
CAFONALINO – LA “VESPA GIRL” CONCITA BORRELLI AGGHINDA UN SUPER-PARTY DA “DOLCE&GABBANA” IN PIAZZA DI SPAGNA: OLTRE AL SUO PRINCIPE FULCO RUFFO DI CALABRIA C’ERANO UNA CROCCANTISSIMA PRINCIPESSA VITTORIA WINDISCH GRAETZ, I COLLEGHI DI “PORTA A PORTA”, CESARA BUONAMICI, GIUSEPPE SCARAFFIA, IL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO ELISABETTA SERAFIN E OVVIAMENTE BRU-NEO CON CONSORTE – LA TORTA? UN SUPER CUORE ROSSO COME L'ABITO DELLA FESTEGGIATA...
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
DIMMI DI CHE TI FAI E TI DIRÒ CHI SEI – LE DROGHE CHE CONSUMATE? DIPENDONO DALLA VOSTRA PERSONALITÀ! – UNO STUDIO METTE IN CORRELAZIONE 5 TRATTI CARATTERIALI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI – PER ESEMPIO, I CONSUMATORI DI EROINA SONO NEVROTICI E IMPULSIVI, MENTRE CHI SI FA DI ECSTASY È AMICALE E ESTROVERSO – C’È UNA PREDISPOSIONE NATURALE ALLA DIPENDENZA, E I PIÙ IMMUNI SONO…