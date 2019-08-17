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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE...-
TEMPESTA SU GENERAL ELECTRIC! - HARRY MARKOPOLOS, LA TALPA CHE AVEVA DENUNCIATO LA TRUFFA DI MADOFF, SOSTIENE CHE IL CONGLOMERATO USA NASCONDE 38 MILIARDI DI PERDITE NEI SUI BILANCI, GRAZIE A PRATICHE CONTABILI DISCUTIBILI E SPINGENDOSI FINO A DEFINIRLA “UNA FRODE MAGGIORE DI ENRON” - IL GRUPPO REPLICA: “RICOSTRUZIONE FALSA, È UNA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” - IL TITOLO RECUPERA DOPO AVER PERSO OLTRE 9 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE
GIMONDI E "IL CANNIBALE" – VITTORIO FELTRI RICORDA IL GRANDE “BERGAMASCO” E LE EPICHE SFIDE CON MERCKX – "LOTTAVAMO SEMPRE, DICEVA 'FELIX'. BATTENDOMI, IL BELGA MI HA PREPARATO ALLA VITA E MI HA INSEGNATO CHE NON TUTTO E’ FACILE" – LA VOLATA PERFETTA AL MONDIALE DI BARCELLONA DEL ’73 - BARTOLETTI: ‘DI LUI RUGGERI HA SCRITTO E CANTATO: 'DEVI DARE TUTTO PRIMA CHE TI LASCI PASSARE...NON CI PENSARE, NON MI STACCHERO’. ECCO SE NE E’ ANDATO UN UOMO COSI’" – VIDEO
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
AVETE SOLDI DA SPENDERE? ECCO LA LISTA DEI VENTICINQUE RISTORANTI PIÙ CARI DEL MONDO - GLI ESPERTI PARLANO DI DENARO BEN SPESO, MA IL CONTO VI FARÀ GIRARE LA TESTA (E LE PALLE) – NEL PIÙ “ECONOMICO” SI SPENDONO PER TRE PORTATE 200 EURO, MENTRE IL PIÙ CARO VI ACCOGLIERÀ IN UNA STANZA SPOGLIA CHE PRENDERÀ VITA CON UNA COMBINAZIONE DI LUCI E VIDEO PROIEZIONI AL COSTO DI “APPENA” 1650 EURO A PERSONA – E C’È ANCHE UN RISTORANTE IN ITALIA A 290…(VIDEO)
LA LETTERA DI MELANIA RIZZOLI AI MALATI DI TUMORE AL CERVELLO: “NON FATEVI IMPRESSIONARE DALLA MORTE DI NADIA TOFFA, PERCHÉ LEI HA AVUTO UNO DI QUEI TIPI PER I QUALI NON CI SONO CURE CERTE E PER I QUALI LA SCIENZA E LA RICERCA STANNO LAVORANDO MOLTO. I SEGNI E I SINTOMI DELLA PRESENZA DI LESIONI OCCUPANTI SPAZIO NEL CRANIO SONO SIMILI, E RICONOSCERLI ALLO STADIO INIZIALE PUÒ MIGLIORARE LA PROBABILITÀ DI GUARIGIONE E DI SOPRAVVIVENZA, E QUANDO SI PRESENTA UNO DI QUESTI SINTOMI..."