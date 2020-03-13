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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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''DON MATTEO'' DOMINA CON IL 25,2% DAVANTI AI VANZINA IN REPLICA SU CANALE5 (10,6%) - DEL DEBBIO (7,6%) DAVANTI A FORMIGLI (6,8%) - LA GENTE HA VOGLIA DI CALCIO MA NON DI WOLFSBURG-SHAKHTAR DONETSK (1M5%) - BENE LE PICCOLE DEL DIGITALE - MORENO (5,9%), PALOMBA (5,1-5,4%), GRUBER (8%) - AMADEUS (20,4%), 'STRISCIA' (19,2%) - E.DANIELE (18,1-17,8%) - 'FORUM' (14%), ISOARDI (11,6%) - SPECIALE TG1 (14,3%), ''L'INTERVISTA'' DI COSTANZO (8,5%)
DOVE CHRISTINE DISTRUGGE, URSULA RIPARA - PIAZZA AFFARI +15% DOPO LE FRASI DELLA VON DER LEYEN: L'ITALIA POTRÀ SFONDARE IL PATTO DI STABILITÀ, CHE POTRÀ ESSERE SOSPESO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS. ''AMPIO MARGINE DI MANOVRA''. COS'E' CAMBIATO? CHE LA GERMANIA HA PROMESSO 550 MILIARDI (ALTRO CHE 25) DI AIUTI ANTI-CORONAVIRUS, UNA CIFRA CHE FARA' SALTARE IN ARIA QUALUNQUE PARAMETRO DI MAASTRICHT. E SE BERLINO SI MUOVE, LA COMMISSIONE UBBIDISCE
MANOVRA ANTIVIRUS – CASSA INTEGRAZIONE ESTESA A TUTTI, AIUTI ALLE FAMIGLIE, RINVIO DELLE SCADENZE FISCALI: IL CONTO LIEVITA DI 15-16 MILIARDI – OGGI SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UN NUOVO PACCHETTO DI MISURE ECONOMICHE. ANCORA IN FORSE I PROVVEDIMENTI A FAVORE DI AUTONOMI, STAGIONALI E ARTIGIANI
TWEET! FELTRI SFERZA ANDREA AGNELLI: "AUGURI PER LA QUARANTENA. SPERIAMO PER DUE SETTIMANE NON DICA CAZZATE CONTRO L’ATALANTA” – IL PRESIDENTE DELLA JUVE QUALCHE GIORNO FA AVEVA DETTO DI TROVARE "SBAGLIATO" CHE LA “DEA” GIOCASSE LA CHAMPIONS LEAGUE (L'ATALANTA PRIMA DELLO STOP ALLA COMPETIZIONE ERA VOLATA AI QUARTI)…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
L'ISOLAMENTO VISTO DAI SINGLE - CANDIDA MORVILLO: ''C'È STATO L'ATTIMO IN CUI HO REALIZZATO CHE, PER UN MESE, SAREI STATA SOLA. SOLA IN CASA, SOLA FUORI CASA PER QUEL POCO CHE SARÀ RAGIONEVOLE USCIRE. SENZA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE I MIEI FRATELLI E NIPOTI IN REGIONI LONTANE NÉ IL MIO COMPAGNO. CHIAMIAMOCI, VIDEOCHIAMIAMOCI, RACCONTIAMOCI COME STIAMO, CHE LIBRI ABBIAMO LETTO, CHE MUSICA ABBIAMO ASCOLTATO, CHE FILM ABBIAMO VISTO