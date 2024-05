DI BACCO FOREVER! - 2014, L'IMPERDIBILE CAFONAL DI LUCIANO SUL MONDO FESTAIOLO E TRANS-GRESSIVO DELLA COMUNITA’ COLOMBIANA A ROMA - TRA DANZE FOLKLORISTICHE, VECCHIETTI IMBANDIERATI, AVANZI DI BALERA, ECCO TRANSESSUALI SCULETTANTI, PALESTRATI DA CUMBIA, MINIGONNE ASCELLARI, BISTECCONI DAL BICIPITE FARCITO, FIESTA NON CONVENZIONALE DELL’ORMONE IN LIBERA USCITA…

Foto di Luciano Di Bacco

Articolo di Riccardo Panzetta per Dagospia – 23 luglio 2014

festa colombiana roma vintage 61

Sarà stato anche l’entusiasmo postumo per la bella figura dei “Cafeteros” ai mondiali in Brasile - visto che l’esaltazione pallonara è l’ultimo residuato del nazionalismo che fu - fatto sta che le due feste romane per i 204 anni di vita della Repubblica Colombiana sono state più calienti del solito.

Le feste, al plurale.

Perché lo sdoppiamento dei festeggiamenti è la grande novità 2014 del Colombia Day. Una scissione che la comunità “cafetera” in Italia ha preteso per creare due habitat distinti: da una parte, alle Terme di Caracalla, è stato allestito uno spazio per le famiglie, le coppie, i bambini, il volto presentabile della Colombia emigrata; dall’altra, sulla Casilina negli spazi di Roma Vintage, c’era il mondo trans-gressivo e sculettante della Bogotà in trasferta. Transessuali con i loro devoti portaborsette, palestrati da cumbia, minigonne ascellari, bistecconi dal bicipite farcito, fiera non convenzionale dell’ormone in libera uscita.

festa colombiana roma vintage 65

Todos colombianos, s’intende (anche se c’erano parecchi sudamericans imbucati), ma con smanie festaiole agli antipodi. All’Aranciera di Caracalla c’era clima da scampagnata della domenica, profumo di brace, di arepas e di bandeja paisa (un piattone con riso, fagioli, platano maturo e carne di bovino).

Festa istituzionale e di maniera: messa inaugurale con saluto dell’ambasciatore, danze folkloristiche e premiazione annessa, anziane imbandierate, avanzi di balera - molti dei quali con la maglietta della nazionale - mamitas con passeggini a rimorchio, tutti a inforchettare granoturco e maiale. Pausa proteica tra un volteggio in pista e uno sbraco sul prato.

festa colombiana roma vintage 41

Tra gli stand s’aggirava, con abbronzatura doppio grill, il giornalista e scrittore Angelo Mellone, passato - ipse dixit - “a salutare un’amica” e la contessa Rosita Santucci, nota per essere una delle più importanti collezioniste di bambole al mondo.

Nello spazio di Roma Vintage, altro copione. La Colombia godona, più verace e gaudente, non ha risparmiato sudori e calori. Gran carrellata di chiappe rigonfie a quattro atmosfere. Nutrita delegazione di transessuali di tutte le fogge e botulini, comprese le trans-matrone di vecchio conio, molto provate dal logorio della vita moderna.

Le adolescenti colombiane spiattellano la loro femminilità senza risparmio: rossettoni a scoppio, scollature procaci, gonne ombelicali, pantaloncini elasticizzati per insalamare rotondi coscioni. Una rivendicazione di sensualità che per le sudamericane in erba vale l’ingresso ufficiale in società.

festa colombiana roma vintage 52

Ma le senoritas in tiro hanno subito un brutto smacco: nella truce gara di ballo, imbastita alla meglio dagli speaker-intrattenitori, ha vinto a sorpresa una ragazza italiana.

Short raso chiappa e cosce statuarie, la fanciulla ha ancheggiato con tale ardore da lasciare attoniti giuria, concorrenti e il pubblico ancora sobrio.

Non è ancora tramonto quando la “fiesta” rotola rapidamente verso l’ultracafonal. La serata s’attorciglia in un mappazzone di orgoglio bolivariano, culto devozionale al santo laico James Rodriguez, twerking esibito, sbornie malcelate e machismo tatuato.

festa colombiana roma vintage 60

Una strapaese del “famo du zompi” al sabor latino, dove la grande famiglia colombiana si compatta sotto la bandiera e si strattona per due Heineken di troppo. A prima sera s’avanzano grappoli di italiani a caccia di rimorchio.

Ma è troppo tardi: lunedì è dietro l’angolo. Fiesta sì, ma con juicio.

festa colombiana roma vintage 4

festa colombiana all'aranciera festa colombiana roma vintage 40 festa colombiana roma vintage 5 festa colombiana roma vintage 38 festa colombiana all' aranciera 16 festa colombiana all' aranciera leidyson festa colombiana roma vintage 29 festa colombiana roma vintage 36 festa colombiana roma vintage 31 festa colombiana roma vintage 32 festa colombiana roma vintage 33 festa colombiana roma vintage 34 festa colombiana roma vintage 35 festa colombiana roma vintage 30 festa colombiana roma vintage 3 festa colombiana roma vintage 1 festa colombiana roma vintage 13 festa colombiana roma vintage 10 festa colombiana roma vintage 11 festa colombiana roma vintage 12 festa colombiana roma vintage 25 festa colombiana roma vintage 14 festa colombiana roma vintage 15 festa colombiana roma vintage 16 festa colombiana roma vintage 17 festa colombiana roma vintage 18 festa colombiana roma vintage 19 festa colombiana roma vintage 2 festa colombiana roma vintage 20 festa colombiana roma vintage 21 festa colombiana roma vintage 22 festa colombiana roma vintage 23 festa colombiana roma vintage 24 festa colombiana roma vintage 27 festa colombiana roma vintage 26 festa colombiana roma vintage 39 festa colombiana roma vintage 28 festa colombiana roma vintage 45 festa colombiana roma vintage 50 festa colombiana roma vintage 51 festa colombiana roma vintage 63 festa colombiana roma vintage 64 festa colombiana roma vintage 42 festa colombiana roma vintage 43 festa colombiana roma vintage 44 festa colombiana roma vintage 46 festa colombiana roma vintage 47 festa colombiana all' aranciera inno nazionale colombiano festa colombiana roma vintage 62 festa colombiana roma vintage 48 festa colombiana roma vintage 49 festa colombiana roma vintage 56 festa colombiana roma vintage 57 festa colombiana roma vintage 58 festa colombiana roma vintage 59 festa colombiana roma vintage 6 festa colombiana roma vintage 66 festa colombiana all' aranciera 1 festa colombiana roma vintage 7 festa colombiana roma vintage 8 festa colombiana all' aranciera 11 festa colombiana all' aranciera 13 festa colombiana all' aranciera 12 festa colombiana all' aranciera 18 festa colombiana all' aranciera 14 festa colombiana all' aranciera 15 festa colombiana all' aranciera 22 festa colombiana all' aranciera 17 festa colombiana all' aranciera 19 festa colombiana all' aranciera 2 festa colombiana all' aranciera 21 festa colombiana all' aranciera 23 festa colombiana all' aranciera 20 festa colombiana all' aranciera 3 festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (11) festa colombiana all' aranciera 4 festa colombiana all' aranciera 5 festa colombiana all' aranciera 6 festa colombiana all' aranciera 7 festa colombiana all' aranciera 8 festa colombiana all' aranciera 9 festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (10) festa colombiana all' aranciera orchestra colombiana (2) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (12) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (13) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (14) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (2) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (3) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (4) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (5) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (6) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (7) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (8) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana (9) festa colombiana all' aranciera gruppo folcloristico akaidana festa colombiana all' aranciera gruppo orchestra colombiano (2) festa colombiana all' aranciera gruppo orchestra colombiano (3) festa colombiana all' aranciera maribel con lulu festa colombiana all' aranciera gruppo orchestra colombiano festa colombiana all' aranciera juan sebastian betancour ambasciatore della colombia saluta i connazionali festa colombiana all' aranciera lizbeth camargo stilista festa colombiana all' aranciera lusero festa colombiana all' aranciera manifesto dell indipendenza festa colombiana all' aranciera orchestra colombiana (3) festa colombiana all' aranciera orchestra colombiana (4) festa colombiana all' aranciera orchestra colombiana festa colombiana all' aranciera piatto tipico colombiano festa colombiana all' aranciera pic nic alla aperto (2) festa colombiana all' aranciera pic nic alla aperto festa colombiana all'aranciera coppia colombiana festa colombiana all' aranciera riposino all aperto festa colombiana all' aranciera rosita santucci con dora maria festa colombiana all'aranciera carne alla brace festa colombiana all'aranciera cecilia festa colombiana all'aranciera claudia festa colombiana all'aranciera caffe colombiano festa colombiana roma vintage 9 festa colombiana terme di caracalla liliana salinas 1 festa colombiana all' aranciera famiglia colombiana

Que viva Colombia!

festa colombiana all' aranciera fanciulle venezuelane festa colombiana all' aranciera 10 festa colombiana roma vintage 54 festa colombiana roma vintage 55 festa colombiana roma vintage 53