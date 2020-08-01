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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON PERDETEVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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DUE RUOTE PER TRE - HELBIZ SI PRENDERÀ MIMOTO, IL PRIMO GRUPPO ITALIANO NEL MERCATO DELLO SHARING DI MOTORINI ELETTRICI. IN QUESTO MODO L'AZIENDA AMERICANA FONDATA DALL'ITALIANO SALVATORE PALELLA SARÀ LA PRIMA A INTEGRARE MONOPATTINI, BICI E MOTORINI ELETTRICI - MIMOTO È UNA STARTUP FINANZIATA TRA GLI ALTRI DA FEDERICO GROM, L'OPERAZIONE VALE CIRCA 10 MILIONI DI DOLLARI
SE NON OPA, QUANDO? - L'ARRIVO DI FRIEDKIN PUÒ PORTARE ALL'ADDIO ALLA BORSA DELL'AS ROMA A PALLOTTA ANDRANNO 199 MILIONI (UNA PESANTE MINUSVALENZA) - VA SCELTO IL NUOVO AD: IL CONTRATTO DI FIENGA È SCADUTO. SERVE IL NUOVO DS: BURDISSO, PROPOSTO DA BALDINI, RIMANE IN STAND BY. PARATICI NON SI SA SE LASCIA LA JUVE. CONTATTATO L'EX PRADÈ. PURE BALDISSONI IN USCITA. LA PRESIDENZA AL FIGLIO DI FRIEDKIN, RYAN?
NON C’È PIÙ RELIGIONE! BEPPE CONVERTINI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CIRCONDATO DA BELLE DONNE. ALLA TERRAZZA DELLA GALLERIA RHINOCEROS DI FENDI IL CONDUTTORE HA SOFFIATO 49 CANDELINE CON VALERIA MARINI, ANNA FALCHI, BARBARA BOUCHET E NUNZIA DE GIROLAMO. PRESENTE ANCHE IL DIRETTORE DI RAI UNO STEFANO COLETTA, CHE HA PROVATO (INVANO) A NON FARSI FOTOGRAFARE. ERA FORSE IN INCOGNITO?
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…
BOLLETTINI CASALINGHI E GLOBALI - 384 NUOVI CASI IN ITALIA, 10 MORTI, TAMPONI IN AUMENTO. NEL MONDO I DECESSI ARRIVANO A 700MILA SU 18,5 MILIONI DI CONTAGI ACCERTATI - I NUOVI FOCOLAI SOPRATTUTTO NELL'EMISFERO AUSTRALE DOVE ORA È INVERNO: ARGENTINA, BRASILE, AUSTRALIA. IN FRANCIA E SPAGNA CASI IN CONTINUA CRESCITA