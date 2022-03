15 mar 2022 12:25

FLASH! - PIT STOP PER PAOLA FERRARI: LA CONDUTTRICE NON PRESTERÀ IL SUO DECOLLETE PER LE PROSSIME PARTITE DELLA NAZIONALE. IL MOTIVO? CI SARANNO SOLTANTO COLLEGAMENTI A BORDO CAMPO E NON PIÙ IN STUDIO. BUONA NOTIZIA PER LA RAI, CHE, VISTO IL CARO ENERGIA, POTRÀ RISPARMIARE SUI CANNONI DI LUCE USATI PER PIALLARE IL VISO DI PAOLETTA...