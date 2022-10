“GLI ANNI DI PIOMBO? LASCIAI L'AUTO AL PORTIERE PER PORTARLA IN GARAGE. LUI MI CONFESSÒ D'AVER VISTO DUE UOMINI ARMATI, UNO DISSE: NON È LUI” – BRUNO VESPA E I SUOI 60 ANNI IN RAI – L'ERRORE SU VALPREDA, LO SCAZZO COL PRESIDENTE LEONE, IL “FASCINO” DI SADDAM, LA NASCITA DI "PORTA A PORTA": “NEL '95 AVEVO LASCIATO LA DIREZIONE DEL TG1 SENZA CHIEDERE NULLA. UN IDIOTA ASSOLUTO. UNA SERA, VEDO LO SPOT DI UNA SECONDA SERATA DI CARMEN LASORELLA. VADO DALLA MORATTI E LE DICO: VUOLE CHE ME NE VADA?'' – “E’ MIA MOGLIE CHE DA’ LINEA IN CASA E PURE NELLA…” - VIDEO