BERLUSCONI RICOMINCIA DA “BEAUTIFUL” (AL TRASH NON C'E' MAI FINE) - IL MITOLOGICO RIDGE, AL SECOLO RON MOSS, CON LE SUE TINTE DI CAPELLI IMPROBABILI SARA’ OSPITE DELLA CONVENTION DI FORZA ITALIA: "NON VEDO L'ORA DI CONOSCERE SILVIO DI PERSONA. È STATO ED È L'ITALIANO PIÙ INFLUENTE DEGLI ULTIMI TRENT'ANNI. SE VOTASSI IN ITALIA, VOTEREI PER LUI" – E POI SI METTE A FARE L’ELOGIO DI LINO BANFI…