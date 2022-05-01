FLASH! ROMA A TUTTO GAS – JASON MOMOA E’ IN CITTA’ PER LE RIPRESE DI "FAST & FURIOUS 10". E SE STAMATTINA VI SIETE SVEGLIATI PERCHE' AVETE SENTITO ROMBARE I MOTORI E STRIDERE I FRENI SUL LUNGOTEVERE E NELLE STRADE DEL CENTRO ECCO SPIEGATO IL MOTIVO – MALUMORI TRA GLI ABITANTI… - VIDEO

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MONTE DELLE ASSOLUZIONI – LA CORTE D’APPELLO CANCELLA LE CONDANNE ALL’EX PRESIDENTE DEL MONTE DEI PASCHI MUSSARI E ALL’EX AD VIGNI NEL MIRINO PER AVER COPERTO LE PERDITE DI ANTONVENETA DOPO L’ACQUISIZIONE - REVOCATO LE CONFISCHE A DEUTSCHE BANK AG E DEUTSCHE BANK LONDON BRANCH (PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO) E NOMURA (88 MILIONI) – ORA DIVENTA UN REBUS IL VERDETTO SULL'EX PRESIDENTE DELLA BANCA, ALESSANDRO PROFUMO E L'EX AD DI MPS FABRIZIO VIOLA GIÀ CONDANNATI IN PRIMO GRADO. E C’È UN TERZO TRONCONE ANCORA…

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