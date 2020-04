25 apr 2020 16:19

FLASH! - SCALFARI, SEDUTO SU UNA MONTAGNA DI MILIARDI DI LIRE PER LA VENDITA DI "REPUBBLICA" A DE BENEDETTI, SI LAMENTA DI NON ESSERE STATO CONSULTATO DA ELKANN SULLA NOMINA DI MOLINARI. MAGARI ELKANN SI SARA' RICORDATO DI CIO' CHE SUCCESSE A CDB QUANDO LO AVVISO' DELLA NOMINA DI GIULIO ANSELMI COME SUO SUCCESSORE ALLA DIREZIONE DI "REPUBBLICA" ED EU-GENIO SCATENO' L'INFERNO E VENNE NOMINATO IL PIU DOCILE AL PENSIERO SCALFARIANO EZIO MAURO - COMUNQUE, ELKANN HA PARLATO, CONSULTATO NO MA NON ERA NEANCHE DOVUTO, CON SCALFARI GIOVEDI' E MOLINARI L'HA CHIAMATO PIU' VOLTE: TUTTA COLPA DELL'ETA' CHE AVANZA?