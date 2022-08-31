damiano maneskin DAMIANO MANESKIN 56 toni brando de sica
FLASH: SFIDA ALL'ULTIMO TANGA! “DAMIANO CHI? TONI BRANDO TUTTA LA VITA” – DE SICA SCATENATO SU INSTAGRAM. POSTA UNA FOTO DI UNA SCENA STRACULT DEL FILM DI VERDONE “COMPAGNI DI SCUOLA” IN CUI MOSTRA CHE IL SUO PERSONAGGIO, TONI BRANDO, HA ANTICIPATO NON SOLO “IL DISCORSO DI MADONNA E DI PRINCE” MA ANCHE IL LOOK DI DAMIANO DEI MANESKIN AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARD CON IL TANGA E LE CHIAPPONE IN BELLA VISTA... - LA MITOLOGICA HIT DI TONI BRANDO "COLLANT COLLANT": VIDEO-
“UNA DECISIONE INFELICE ED ECCESSIVA, UNO SMACCO ALLA SUA MEMORIA” - NANDO DALLA CHIESA ATTACCA LA RAI PER AVER RIMANDATO A DOPO LE ELEZIONI LA FICTION SUL PADRE, IL GENERALE CARLO ALBERTO, UCCISO DALLA MAFIA – "MIA SORELLA RITA CANDIDATA CON IL CENTRODESTRA, HA GIA’ GRANDE POPOLARITA’, NON SARA’ UNA SERIE TV A DARGLIENE ALTRA” – “LEI NON E’ DI CENTRODESTRA, E’ BERLUSCONIANA PER VIA DEL SUO LAVORO. E’ UNA NON ALLINEATA...” - VIDEO
“SE GORBACIOV AVESSE GODUTO DEI PREZZI DI PUTIN SUL PETROLIO, FORSE IL RICORDO DELLA SUA FIGURA IN RUSSIA OGGI SAREBBE MIGLIORE” – FUBINI SPIEGA LE SFORTUNE POLITICHE DELL’ULTIMO LEADER SOVIETICO, MORTO IERI A 91 ANNI, CON LA PARABOLA DEI PREZZI DEL GREGGIO: “QUANDO ARRIVA AL POTERE IL BARILE È A 28 DOLLARI, PARI A 77 DOLLARI ATTUALI. MA NON AVREBBE PIÙ RIVISTO QUOTAZIONI DEL GENERE” – “IN QUESTO PUTIN È STATO MOLTO PIÙ FORTUNATO. ALL’INIZIO DEL DUEMILA, LA QUOTAZIONE DEL GREGGIO È A 44 DOLLARI IN TERMINI CORRENTI. MA DA ALLORA INIZIA A SALIRE SENZA SOSTA…”
CAFONALINO TOGNAZZI – FIGLI, FIGLIASTRI E BELLE FIGLIOLE AL “VILLAGGIO TOGNAZZI” DI TORVAJANICA PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL GRANDE UGO – TRA PADEL E PADELLATE DI LASAGNE E PECORINO, RICKY, GIANMARCO E MARIASOLE SI INTRATTENGONO SUL PALCO CON ATTORI E “SVIPPATI” VARI, DA UNA TONICISSIMA VIOLANTE PLACIDO AL PADRE MICHELE, SPAESATO MA SEMPRE MARPIONE. E POI MASSIMO GHINI MUNITO DI BASETTONI ANNI ’70, IAIA FORTE, TOMMASO RAGNO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”