FLASH: SFIDA ALL'ULTIMO TANGA! “DAMIANO CHI? TONI BRANDO TUTTA LA VITA” – DE SICA SCATENATO SU INSTAGRAM. POSTA UNA FOTO DI UNA SCENA STRACULT DEL FILM DI VERDONE “COMPAGNI DI SCUOLA” IN CUI MOSTRA CHE IL SUO PERSONAGGIO, TONI BRANDO, HA ANTICIPATO NON SOLO “IL DISCORSO DI MADONNA E DI PRINCE” MA ANCHE IL LOOK DI DAMIANO DEI MANESKIN AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARD CON IL TANGA E LE CHIAPPONE IN BELLA VISTA... - LA MITOLOGICA HIT DI TONI BRANDO "COLLANT COLLANT": VIDEO

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“SE GORBACIOV AVESSE GODUTO DEI PREZZI DI PUTIN SUL PETROLIO, FORSE IL RICORDO DELLA SUA FIGURA IN RUSSIA OGGI SAREBBE MIGLIORE” – FUBINI SPIEGA LE SFORTUNE POLITICHE DELL’ULTIMO LEADER SOVIETICO, MORTO IERI A 91 ANNI, CON LA PARABOLA DEI PREZZI DEL GREGGIO: “QUANDO ARRIVA AL POTERE IL BARILE È A 28 DOLLARI, PARI A 77 DOLLARI ATTUALI. MA NON AVREBBE PIÙ RIVISTO QUOTAZIONI DEL GENERE” – “IN QUESTO PUTIN È STATO MOLTO PIÙ FORTUNATO. ALL’INIZIO DEL DUEMILA, LA QUOTAZIONE DEL GREGGIO È A 44 DOLLARI IN TERMINI CORRENTI. MA DA ALLORA INIZIA A SALIRE SENZA SOSTA…”

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“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”