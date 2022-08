“UNA DECISIONE INFELICE ED ECCESSIVA, UNO SMACCO ALLA SUA MEMORIA” - NANDO DALLA CHIESA ATTACCA LA RAI PER AVER RIMANDATO A DOPO LE ELEZIONI LA FICTION SUL PADRE, IL GENERALE CARLO ALBERTO, UCCISO DALLA MAFIA – "MIA SORELLA RITA CANDIDATA CON IL CENTRODESTRA, HA GIA’ GRANDE POPOLARITA’, NON SARA’ UNA SERIE TV A DARGLIENE ALTRA” – “LEI NON E’ DI CENTRODESTRA, E’ BERLUSCONIANA PER VIA DEL SUO LAVORO. E’ UNA NON ALLINEATA...” - VIDEO