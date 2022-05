FLASH - MEDIASET, CHE COLPO! IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, LAVROV, STASERA SARA’ OSPITE DI "ZONA BIANCA", L'APPUNTAMENTO DOMENICALE IN PRIMA SERATA SU RETEQUATTRO, CONDOTTO DA GIUSEPPE BRINDISI - PER LA PRIMA VOLTA IN UNA TV EUROPEA DALLO SCOPPIO DELLA GUERRA, LAVROV SPIEGHERÀ IL PUNTO DI VISTA DEL CREMLINO SULLA GUERRA IN UCRAINA…