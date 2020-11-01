FLASH! SPIFFERI DAL QUINTO PIANO DI VIALE MAZZINI: CLIMA TESO TRA AMADEUS E STEFANO COLETTA. CI SAREBBE STATO UNO SCONTRO ACCESO TRA IL RESPONSABILE DI RAI1 E IL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL DI SANREMO, COSA HA FATTO SCATTARE LA SCINTILLA?-
FLASH! SPIFFERI DAL QUINTO PIANO DI VIALE MAZZINI: CLIMA TESO TRA AMADEUS E STEFANO COLETTA. CI SAREBBE STATO UNO SCONTRO ACCESO TRA IL RESPONSABILE DI RAI1 E IL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL DI SANREMO, COSA HA FATTO SCATTARE LA SCINTILLA?-
POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ LA GENTE È INCAZZATA: CI SONO 270MILA PERSONE CHE STANNO ASPETTANDO IL PAGAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE ARRETRATA! – IN 17.134 NON HANNO MAI RICEVUTO NEMMENO UN EURO. MA CIÒ CHE PIÙ SORPRENDE È L' ENORME MOLE DI GIACENZA DI VECCHIA CIG COVID. CIOÈ DOMANDE CHE GIACCIONO: INVIATE, MA NON ANCORA ESAMINATE DALL'ISTITUTO (LE AZIENDE IN QUESTO CASO NON POSSONO NEMMENO ANTICIPARE LE SOMME)
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
L’AUMENTO DEI CONTAGI? È LEGATO ANCHE A UNA MUTAZIONE DEL VIRUS - DEFINITA D614G, UNA DELLE CENTINAIA GIÀ AVVENUTE, È DIVENTATA DOMINANTE NEL MONDO E SI È MOSTRATA PIÙ CAPACE DI AGGIRARE LE NOSTRE DIFESE RISPETTO A QUELLE CHE L'HANNO PRECEDUTA - E’ 13,9 VOLTE PIÙ CONTAGIOSA DELLA SUA VERSIONE ORIGINARIA, QUELLA DI WUHAN - TENDE A FERMARSI NELLA PARTE SUPERIORE DELLE VIE RESPIRATORIE, SVICOLANDO MENO FREQUENTEMENTE NEI POLMONI - IL VIRUS E’ MENO LETALE MA PIU’ CONTAGIOSO…