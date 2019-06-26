FLASH! - STASERA TUTTI A CASA, NE SENTIREMO DELLE BELLE: LO SFRATTATO MORGAN SARA' OSPITE DI BRUNO VESPA, AL TERMINE DELL'INTERVISTA CON MATTEO SALVINI...-
FLASH! - STASERA TUTTI A CASA, NE SENTIREMO DELLE BELLE: LO SFRATTATO MORGAN SARA' OSPITE DI BRUNO VESPA, AL TERMINE DELL'INTERVISTA CON MATTEO SALVINI...-
MA E’ GIANRICO CAROFIGLIO O MARIO BREGA? - “C'È STATO UN PERIODO IN CUI SONO RIMASTO COINVOLTO IN NUMEROSE RISSE. SEMBRO PACATO MA L'APPARENZA INGANNA. UNA VOLTA, PER ESEMPIO, CAMMINAVO PER STRADA, QUANDO…" - LO SCRITTORE, EX MAGISTRATO E GIA’ PARLAMENTARE PD, PARLA DEL CASO LOTTI: "L'AUTOSOSPENSIONE DA UN PARTITO È UNA COSA POCO SERIA. A ZINGARETTI HO DETTO CHE..." – I ROMANZI, IL KARATE E QUANDO LO SFOTTEVANO DANDOGLI DEL 'BRUCE LEE'
COME SONO AMBIENTALISTI QUESTI PETROLIERI - L'ENI RISCHIA UNA SANZIONE ANTITRUST PER PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: IL SUO ''DIESEL+'' CHE DOVREBBE ''RIDURRE DEL 40% LE EMISSIONI'', IN REALTÀ LO FA NEGLI AUTOBUS EURO3 (CHE NON USANO MAI CARBURANTI PREMIUM), MENTRE SULLE AUTO NORMALI LA RIDUZIONE È MOLTO, MOLTO MINORE - NO PROBLEM: I GIORNALI SONO PIENI DI PUBBLICITÀ SULL'AMORE PER LA NATURA DEL COLOSSO
CAFONALINO - DA CAREY MULLIGAN A GINEVRA ODESCALCHI, PARATA IN TACCO 12 A CASTEL SANT’ANGELO, PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI BULGARI - DA LUIGI GUBITOSI A VALTER MAINETTI, DA GIAMPAOLO LETTA ALLA MUMMIFICATA MARISELA FEDERICI, DA GIUSEPPE DI PIAZZA FINO AL VICE-SINDACO LUCA BERGAMO, IL PIU' CHIC: MAGLIETTA DA "FACCIO UN SALTO AL BAR" - FOTOGALLERY
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DEL WEB – SE SIETE DIPENDENTI DA COMPUTER, SMARTPHONE E VIDEOGIOCHI SAPPIATE CHE A MILANO C’È UN AMBULATORIO SPECIALIZZATO PER DISINTOSSICARSI – I MALATI DI INTERNET (I PIÙ GRAVI SONO UNDER 15) AFFRONTANO UN PROCESSO DI "DIGITAL DETOX" E IMPARANO A CAPIRE CHE ANSIA, STRESS, INSONNIA, IRRITABILITÀ, DISTURBI DELL'UMORE E DELL'ATTENZIONE, MA ANCHE DEPRESSIONE E ATTACCHI DI PANICO, NON SONO ALTRO CHE...