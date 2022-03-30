FLASH! - TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE: ECCO LA FOTO DEI D’ALEMA BOYS E DEI LORO INTERLOCUTORI COLOMBIANI, IL 27 GENNAIO A BOGOTÀ. STASERA “LE IENE” TORNANO A OCCUPARSI DEL COLOMBIA-GATE, CON UN SERVIZIO DI ANTONINO MONTELEONE E MARCO OCCHIPINTI - SUPER SCAZZO A DISTANZA TRA D’ALEMA E BELPIETRO - “BAFFINO” ACCUSA “LA VERITÀ” DI AVER PUBBLICATO LE ORMAI FAMOSE TELEFONATE (CHE “AVEVANO TUTTI I GIORNALI”) “PERCHÉ AVVEZZA ALLA MONNEZZA”, SOSTENENDO CHE QUELLA REGISTRAZIONE È STATA CAPTATA ILLEGALMENTE, E BELPIETRO RISPONDE PER LE RIME: “LE FRASI SONO SUE O NON SONO SUE? SE SONO SUE, DI COSA DOBBIAMO DISCUTERE?- -
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