FLASH! - TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE: ECCO LA FOTO DEI D’ALEMA BOYS E DEI LORO INTERLOCUTORI COLOMBIANI, IL 27 GENNAIO A BOGOTÀ. STASERA “LE IENE” TORNANO A OCCUPARSI DEL COLOMBIA-GATE, CON UN SERVIZIO DI ANTONINO MONTELEONE E MARCO OCCHIPINTI - SUPER SCAZZO A DISTANZA TRA D’ALEMA E BELPIETRO - “BAFFINO” ACCUSA “LA VERITÀ” DI AVER PUBBLICATO LE ORMAI FAMOSE TELEFONATE (CHE “AVEVANO TUTTI I GIORNALI”) “PERCHÉ AVVEZZA ALLA MONNEZZA”, SOSTENENDO CHE QUELLA REGISTRAZIONE È STATA CAPTATA ILLEGALMENTE, E BELPIETRO RISPONDE PER LE RIME: “LE FRASI SONO SUE O NON SONO SUE? SE SONO SUE, DI COSA DOBBIAMO DISCUTERE?

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IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? SU SKY AVETE I VINCITORI DEGLI OSCAR, “CODA”, “DUNE”, “DRIVE MY CAR” E ANCHE “MADRES PARALELAS” DI ALMODOVAR CHE INVECE NON HA VINTO NULLA - IN CHIARO VEDO CHE PASSA “ZODIAC”, MA ANCHE LO SBALLATO MA CARINO MUSICARELLO "UN'AVVENTURA", COSTRUITO SULLE CANZONI DI LUCIO BATTISTI - POTETE CHIUDERE LA SERATA CON L’OTTIMA COMMEDIA “CAMERIERI”, CON PAOLO VILLAGGIO, DIEGO ABATANTUONO, MARCO MESSERI, CICCIO INGRASSIA E ANTONELLO FASSARI. IN UN PICCOLO RUOLO C’È PURE VIPERETTA… VIDEO

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CUCCAGNA TURCA PER ROMANLA DECISIONE DI ERDOGAN DI NON APPLICARE SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA (ALLA FACCIA DELLE SANZIONI NATO) E LASCIARE APERTO LO SPAZIO AEREO HA RESO LA TURCHIA UNA DELLE POCHE METE A DISPOSIZIONE DEI RUSSI CHE HANNO DECISO DI LASCIARE IL PAESE. TRA QUESTI, BRILLA ABRAMOVICH CHE NON SOLO HA ORMEGGIATO LE SUE DUE NAVI-YACHT NEL PORTO DI BODRUM MA HA TRASFERITO IL SUO PATRIMONIO MILIARDARIO NELLE BANCHE DI ISTANBUL, DOVE HA COMPRATO UNA SONTUOSA VILLA SUL BOSFORO

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L'OSCAR DEL PENSIERO UNICO - “L'ARTE DOVREBBE FUGGIRE DA BUONISMO, ED ESSERE SORPRENDENTE, PERSINO TRASGRESSIVA, SOPRATTUTTO MAI IPOCRITA” – NATALIA ASPESI SI SCAGLIA CONTRO L’INDIGNAZIONE DA MANUALE DEL POLITICAMENTE CORRETTO PROVOCATO DALLO SGANASSONE DI WILL SMITH: “SI È OFFESA L'ACADEMY PERCHÉ NEL MONDO FINTO DI OGGI IL NERO NON PICCHIA NÉ NERI NÉ BIANCHI, E NOI SIGNORE ABBIAMO SUBITO ACCUSATO LO SCHIAFFEGGIATORE DI ESSERE ALFIERE DEL PATRIARCATO, IN QUANTO DOVEVA LASCIARE CHE FOSSE LA SUA SIGNORA A SALIRE SUL PALCO A DIFENDERE MANESCAMENTE LA SUA BELLA TESTOLINA NUDA…” - VIDEO

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