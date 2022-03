IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? SU SKY AVETE I VINCITORI DEGLI OSCAR, “CODA”, “DUNE”, “DRIVE MY CAR” E ANCHE “MADRES PARALELAS” DI ALMODOVAR CHE INVECE NON HA VINTO NULLA - IN CHIARO VEDO CHE PASSA “ZODIAC”, MA ANCHE LO SBALLATO MA CARINO MUSICARELLO "UN'AVVENTURA", COSTRUITO SULLE CANZONI DI LUCIO BATTISTI - POTETE CHIUDERE LA SERATA CON L’OTTIMA COMMEDIA “CAMERIERI”, CON PAOLO VILLAGGIO, DIEGO ABATANTUONO, MARCO MESSERI, CICCIO INGRASSIA E ANTONELLO FASSARI. IN UN PICCOLO RUOLO C’È PURE VIPERETTA… VIDEO