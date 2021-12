28 dic 2021 21:44

FLASH! - LA VENDETTA E' UN PIATTO CHE SI SERVE FREDDO. ANZI, LAURA FREDDI! - DOPO IL FAMOSO SCAZZO, QUELLA SERPE DI SIGNORINI CON CHI SOSTITUIRA' AL GF VIP DEL 3 GENNAIO LA SUA OPINIONISTA (PER MANCANZA DI PROVE) SONIA BRUGANELLI, IMPEGNATISSIMA A GALLEGGIARE A DUBAI? CON LAURA FREDDI, EX FIAMMA DEL MARITO PAOLO BONOLIS! - TRANQUILLI, SONIA NON S'INCAZZERA': E' TALMENTE PIENA DI SE' CHE POTREBBE STARE TRE MESI SENZA MANGIARE (PER LA BILANCIA SAREBBE UN SOLLIEVO)...