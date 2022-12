IL DIVANO DEI GIUSTI - E IN CHIARO STASERA CHE VEDIAMO? FOSSE PER ME, GIURO, ASPETTEREI LE 23, 25 PER RIVEDERMI UNA BOMBA COME “PERDITA DURANGO”, DIRETTO DA ALEX DE LA IGLESIA. FILM DURISSIMO. ESTREMAMENTE (DARK) NATALIZIO - IN PRIMA SERATA MI RIVEDREI ANCORA UNA VOLTA IL LUNGHISSIMO E GLORIOSO MÉLO TEXANO “IL GIGANTE” DI GEORGE STEVENS, ANCHE SE NON È IL MIGLIOR FILM DI JAMES DEAN - IN SECONDA SERATA AVETE IL CLASSICO DEI FANCAZZISTI MAI CRESCIUTI “IL GRANDE LEBOWSKI” DEI COEN CON JEFF BRIDGES… - VIDEO