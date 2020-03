FLORIS (6,7%) TORNA A SUPERARE BIANCA (5,9%) E GIORDANO (5,5%) - CANALE5 SI SUICIDA CON UNO SPECIALE IN REPLICA SUL VATICANO (7%), MENTRE ITALIA1 VOLA CON ''HARRY POTTER'' (16,4%) - UNICO VERO SVAGO È ''PECHINO EXPRESS'' (9,1%) - AMADEUS IN REPLICA (18,6%) RESTA SOPRA 'STRISCIA' (18%) - MORENO (6,3%) - PALOMBA (5-4,9%) - GRUBER (8,2%) - GOMEZ (0,8%) - E.DANIELE ALLUNGATA (15,9-14,3-10,5%) - 'FORUM' IN REPLICA (12,1%) - IL RITORNO DI BRU-NEO (9,9%) - LA (FU) POVERA PATRIA (4,5%)

Su Rai1 Ricominciamo da Noi ha conquistato 3.620.000 spettatori pari al 12.78% di share. Su Canale 5 la replica di Viaggio nella Grande Bellezza – Il Vaticano ha raccolto davanti al video 1.882.000 spettatori pari al 7.02% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.449.000 spettatori pari al 9.12% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha catturato l’attenzione di 4.192.000 spettatori (16.43%).

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.558.000 spettatori pari ad uno share del 5.86%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.286.000 spettatori con il 5.54% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.810.000 spettatori con uno share del 6.69%. Su TV8 I Magnifici Sette ha segnato il 2.3% con 619.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli d’Italia ha catturato l’attenzione di 494.000 spettatori (1.7%). Su Rai Movie Benvenuto Presidente! sigla l’1.8% con 539.000 spettatori e sul 20 Io Sono Vendetta si porta al 2.2% con 672.000 spettatori.

Access Prime Time

Ammiraglie vicinissime.

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.857.000 spettatori con il 18.60%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.663.000 spettatori con uno share del 17.95%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 6.30% con 1.989.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.530.000 spettatori con il 4.88%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.423.000 spettatori pari al 4.60% e Un Posto al Sole 1.942.000 (6.16%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.556.000 individui all’ascolto (5.01%) nella prima parte e 1.545.000 (4.89%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.580.000 spettatori (8.20%). Su TV8 Guess my Age piace a 696.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 414.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Cuochi d’Italia al 2.1%.

Su Rai1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.255.000 spettatori (18.53%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.078.000 spettatori (22.50%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 3.435.000 spettatori con il 15.20% di share e Avanti un Altro! 5.053.000 con il 19.06% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 975.000 spettatori (3.83%) nel primo episodio e 1.311.000 (4.46%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.90% con 943.000 spettatori e CSI ha totalizzato 697.000 spettatori (2.44%). Su Rai3 Nuovi Eroi segna 1.086.000 spettatori con il 3.61%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.46% con 1.009.000 spettatori. Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 173.000 spettatori (share dello 0.75%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 601.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Sono le Venti piace a 236.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mattina

Agorà 10.44%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.217.000 telespettatori con il 17.83% di share; la prima parte di Storie Italiane ottiene 1.459.000 spettatori con il 15.89% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.336.000 spettatori (14.75%) nella prima parte e 1.416.000 (15.47%) nella seconda. Su Rai 2 L’Albero Azzurro sigla lo 0.19% con 13.000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a 116.000 spettatori (1.26%) nel primo episodio e a 125.000 (1.30%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 931.000 spettatori pari al 10.44% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.76% con 717.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 148.000 spettatori con share dell’1.61%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 188.000 spettatori con il 3.81% nelle News e 349.000 (4.07%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 352.000 spettatori pari al 3.82%.

Daytime Mezzogiorno

La nuova parte di Storie Italiane al 10.54%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 14.33% con 1.504.000 spettatori e la terza ha raccolto 1.814.000 spettatori con il 10.54%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.600.000 telespettatori con il 12.13%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 486.000 spettatori con il 4.36% nella prima parte e 969.000 (5.91%) nella seconda. Su Italia 1 The Flash piace a 268.000 spettatori con il 2.20% di share, il GF Vip a 1.310.000 spettatori (6.50%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.322.000 spettatori con il 5.90%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 866.000 spettatori (7.99%), Quante Storie si porta al 4.90% con 948.000 spettatori e Passato e Presente al 3.42% con 766.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 241.000 spettatori con il 2.19% di share nella prima parte e 458.000 (2.60%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 950.000 spettatori (4.34%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 656.000 spettatori con share del 6.16% nella prima parte, e 846.000 spettatori con il 4.83% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Tagadà 4.62%.

Su Rai1 la prima parte de La Vita in Diretta ha convinto 2.354.000 spettatori (12.57% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 2.585.000 spettatori (15.87%). La seconda parte de La Vita in Diretta informa 2.807.000 spettatori con il 15.40%. Su Canale5 Beautiful appassiona 3.004.000 spettatori (13.45%), Una Vita ha convinto 2.725.000 spettatori con il 13.29% di share mentre Rosamunde Pilcher – La Sposa Indiana si porta al 10.62% con 1.912.000 spettatori. Il GF Vip è seguito da 2.125.000 spettatori (13.18%) e Amici di Maria De Filippi da 2.346.000 spettatori (14.54%). Il Segreto sigla il 15.75% con 2.601.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 14.08% con 2.415.000 spettatori nella prima parte, al 12.60% con 2.439.000 spettatori nella seconda e all’11.37% con 2.435.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 La Caccia ha convinto 538.000 spettatori (2.66%), 72 ore nel Deserto 660.000 (3.92%) e 100% Coco New York 465.000 (2.77%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.375.000 spettatori (6.63%) nel primo episodio, 1.456.000 (7.54%) nel secondo e 1.332.000 (7.53%) nel terzo. Shrek Terzo diverte 912.000 spettatori (5.50%) e il GF Vip 669.000 (3.53%). Su Rai3 I Grandi della Letteratura ha fatto compagnia a 530.000 spettatori (3.19%) e Geo a 1.797.000 spettatori con il 9.29% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 966.000 spettatori con il 4.70% nella prima parte e da 1.227.000 spettatori (6.92%) nella seconda. Su La7 Tagadà ha ottenuto 787.000 spettatori con il 4.62% mentre Tagadoc 279.000 (1.60%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 276.000 spettatori (1.4%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Patriae 4.52%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.452.000 spettatori con il 9.92% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 447.000 spettatori pari ad uno share del 3.10%. Su Rai2 Patriae segna 486.000 spettatori con il 4.52%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.98% con 704.000 spettatori. Su Italia1 Legacies viene visto da una media di 751.000 ascoltatori con l’8.31% di share nel primo episodio e da 355.00 spettatori (6.71%). Su Rete4 Ballistic ha segnato il 4.01% con 259.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.189.000 (23.08%)

Ore 20.00 7.419.000 (24.73%)

TG2

Ore 13.00 3.540.000 (16.81%)

Ore 20.30 2.523.000 (8.10%)

TG3

Ore 14.25 2.871.000 (14.54%)

Ore 19.00 3.235.000 (12.91%)

TG5

Ore 13.00 4.474.000 (20.99%)

Ore 20.00 6.711.000 (22.16%)

Ore 12.25 2.528.000 (14.70%)

Ore 18.30 1.750.000 (8.11%)

TG4

Ore 12.00 532.000 (3.76%)

Ore 18.55 1.065.000 (4.24%)

TGLA7

Ore 13.30 1.174.000 (5.28%)

Ore 20.00 1.792.000 (5.92%)