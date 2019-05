11 mag 2019 17:46

FORMIGLI, SCENDI A PATTI CON LA REALTÀ – A “PIAZZAPULITA” IL PUBBLICO APPLAUDE IL GIORNALISTA DE “LA VERITÀ” FRANCESCO BORGONOVO CHE ATTACCAVA I ROM (“TUTTI DOVREBBERO LAVORARE, PAGARE UN AFFITTO E MANDARE I FIGLI A SCUOLA”) E FORMIGLI, ANCORA UNA VOLTA, NON CI STA: “OGNI PERSONA DEVE ESSERE VALUTATA PER LA PROPRIA STORIA, NON PER UNA SUPPOSTA COLPA COLLETTIVA” – NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE IL PUBBLICO VA CONTRO LE IDEE DEL CONDUTTORE - VIDEO