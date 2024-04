FORTNITE FEVER! - IL RAPPER CAPO PLAZA SARA' IL PRIMO ITALIANO A ESIBIRSI IN UN "CONCERTO VIRTUALE" SU FORTNITE, UNO DEI VIDEOGIOCO PIU' POPOLARI AL MONDO CON OLTRE 220 UTENTI ATTIVI MENSILI - IL FENOMENO DEGLI SPETTACOLI SULLE PIATTAFORME ONLINE E' ESPLOSO DURANTE LA PANDEMIA E HA UN POTENZIALE ENORME: L'ESIBIZIONE DI TRAVIS SCOTT, SEMPRE SU FORTNITE, HA GENERATO INTROITI PARI A 20 MILIONI DI DOLLARI...

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 28 aprile prossimo, giorno in cui l'avatar di Capo Plaza si materializzerà all'interno di Fortnite, videogioco da 220 milioni di utenti attivi mensili […]

Il 25enne rapper salernitano, vero nome Luca D'Orso, tra i più amati della nuova generazione con 4,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, sarà il primo artista italiano nella storia di Fortnite a realizzare non solo un concerto all'interno dello "sparatutto", ma anche un'isola personalizzata che sorgerà nel mondo fantastico in cui è ambientato il gioco. […]

Dietro l'operazione c'è un'eccellenza romana nel settore degli e-sports, gli sport elettronici, come Mkers, un fatturato vicino ai due milioni di euro nel 2022 e un palmarès che comprende diversi trofei internazionali. […] il presidente della società, di cui è socio anche l'allenatore dell'As Roma, Daniele De Rossi, è il 46enne cantautore romano Thomas De Gasperi, ideale metà insieme a Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, mezzo milione di copie vendute negli Anni Duemila con hit come Svegliarsi la mattina e Per dimenticare.

«L'idea di Capo Plaza ci ha entusiasmato sin da subito e siamo orgogliosi di averlo aiutato a metterla in piedi. È un'operazione da pionieri, nel nostro Paese: per la prima volta un artista ha avuto il coraggio di spezzare gli schemi classici della promozione per fare qualcosa di veramente innovativo», dice De Gasperi. Il progetto ha richiesto tre mesi di lavoro, […] Bocche cucite sul budget: si tratta di una cifra a cinque zeri.

«Il personaggio di Capo Plaza è stato fedelmente ricreato attraverso una renderizzazione al pc dettagliatissima: dai tatuaggi alle collane, non manca nulla - spiega Thomas De Gasperi - abbiamo condiviso con l'artista la visione del gaming come linguaggio di comunicazione per le nuove generazioni». L'Italia arriva con un leggero ritardo nella corsa alla conquista degli spazi virtuali dove organizzare concerti.

Il fenomeno è esploso durante la pandemia, quando gli artisti, costretti a rimandare o a cancellare i rispettivi tour, cercando nuovi modi per promuovere la propria musica hanno scoperto le potenzialità dei videogiochi. Ad avventurarsi nel gaming ci aveva pensato già nel febbraio del 2019 il 31enne dj statunitense Marshmello (vero nome Christopher Comstock), il cui avatar si esibì di fronte a 10 milioni di utenti su Fortnite, che contava già 200 milioni di utenti attivi.

Il concerto virtuale più visto rimane quello del rapper Travis Scott, che il 23 aprile 2020 con il suo Astronomical radunò davanti allo schermo del pc 45,8 milioni di utenti (più altri 77 milioni su YouTube). Le cifre di quel concerto a distanza di quattro anni continuano a rendere l'idea dell'impatto che gli show virtuali possono avere sull'industria: tra guadagni derivanti dallo stream delle sue canzoni, compenso e altri accordi di natura commerciale, Astronomical ha generato introiti pari a 20 milioni di dollari. Piccolo dettaglio: nella performance il gigantesco avatar di Travis Scott indossava un paio di Air Jordan e Nike guadagnò grazie allo show mezzo milione di dollari. A diventare virtuale è anche il merchandising. […]

L'ultima star della musica a debuttare su Fortnite, dopo Ariana Grande (27 milioni di utenti connessi per il suo show dell'agosto 2021), 24K Golden, 21 Pilots, Justin Bieber, Charli XCX, Lizzo, Eminem e The Weeknd, è stata Lady Gaga. […]

