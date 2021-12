FORZA GIGI! – IL DEEJAY E PRODUCER GIGI D’AGOSTINO, NEL GIORNO DEL SUO 55ESIMO COMPLEANNO, RIVELA DI ESSERE GRAVEMENTE MALATO: “PURTROPPO DA ALCUNI MESI STO COMBATTENDO CONTRO UN MALE CHE MI HA COLPITO IN MODO AGGRESSIVO. È UN DOLORE COSTANTE, NON DA PACE. LA SOFFERENZA MI CONSUMA, MI HA RESO MOLTO DEBOLE, MA CONTINUO A LOTTARE. SPERO DI…”

Da www.corrieredellosport.it

Gigi D’Agostino è gravemente malato. La bruttissima notizia è arrivata direttamente dalle parole del re della dance italiana, che attraverso le sue pagine social ha speigato:

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo.

È un dolore costante... non mi da pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo….”.

Infine un pensiero per i suoi tanti fan: “Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi.Mi trasmettono tanta forza... mi scaldano il cuore”.

Oggi, 17 dicembre, il dj e producer ha compiuto 55 anni. Ha fatto ballare un’intera generazione con super hit come L'amour toujors, Bla Bla Bla, The Riddle e In my mind.

