Ivan Rota per Dagospia

luana alonso

A Parigi tutti pazzi per Luana Alonso, la sexy nuotatrice del Paraguay che ha scelto di tatuarsi i cinque cerchi in un punto speciale, proprio lì dove Belen ha una farfallina…

Alba Parietti in una sera ha fatto tris. Al concerto romano del suo adorato ex Cristiano De André é andata con il suo attuale fidanzato Fabio Adami, dirigente delle Poste. E l’ organizzatore del concerto é Maurizio Salvadori, anche lui ex della nostra Pariettona che ha passato la serata con Alice De André, figlia di Cristiano.

Johnny Deep in “tournée”, prima ospite al concerto di Andrea Bocelli, poi a Londra e ora a Saint Tropez, ma qui senza la compagna Yulia Vlasova, modella e estetista con un master in una scuola per diplomatici e spie, (manco in un film!). L’ attore ha passato una giornata in barca con Fedez, dopo la serata in compagnia di Camila Cabello in cui è rispuntata anche la sua “badante” Garance Authié, amica di Deep.

Saranno state le onde che lo hanno “romanticizzato”, ma Fedez, dopo la giornata a bordo di un mega yacht, si é messo a riseguire l’ex moglie Chiara Ferragni su Instagram. Una mossa inaspettata dato che da aprile si erano “defollowizzati” e da allora si facevano frecciatine reciproche. “Pandora”, però, sino a ora non ha ricambiato il follow.

luana alonso 3

La “boutique” é chiusa, come dice lei, ma il lavoro é aperto: per Amanda Lear si preannuncia una serie in otto puntate, un grande omaggio all’ icona di Salvador Dalí. Ricordando la sua hit Queen of Chinatown, si intitolerà Queen Amanda.

La davano come una coppia mordi e fuggi e invece Brigitte Nielsen e Mattia Dessí sono sposati dal 2006. L’ attrice ha festeggiato il sessantunesimo compleanno con il marito e con la figlia Frida che ha sei anni. Dopo tante relazioni finite, Stallone in primis, finalmente Nielsen ha trovato la pace.

Felice per la vittoria agli Europei 2024, il capitano della Spagna Alvaro Morata è stato in vacanza in Sardegna a Porto Cervo insieme ad Alice Campello e ai loro quattro figli.

fedez johnny depp

Piccoli gieffini crescano. Dayane Mello si trova nello stesso posto, a Villasimius in Sardegna, in cui sta trascorrendo le vacanze anche Gianluca Costantino. Solo una casualità? Ci credono in pochi...

Il gossip lancia la notizia di un pomeriggio in piscina con due ragazze e il gieffino Mirko Brunetti si incazza: “Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata in qualcosa di assurdo, certe notizie provocano gravi problemi personali”. E la fidanzata Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, non commenta. Pare sia nera.

fabio adami alba parietti

La liaison tra il cantante Aka7even, all’ anagrafe Luca Marzano, e Francesca Galluccio sarebbe terminata. Anche se pochi giorni fa i due siano stati visti a cena insieme, lei sui social ha cancellato ogni foto del fidanzato, un gesto che confermerebbe la fine di un amore.

dayane mello

In occasione della TAOMODA® WEEK 2024, la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti è stata premiata con il Tao Award Protagonista Fotografia d’Arte per gli scatti della mostra fotografica Through her eyes. Timeless strength del grande maestro contemporaneo Max Vadukul. Splendida nell' abito di Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

Stefania Orlando si diverte in vacanza a Formentera con il nuovo fidanzato Marco Zechini. Dopo il divorzio da Simone Gianlorenzi, 48 anni, sposato nel 2019, la “ferita” é guarita grazie all’avvocato romano.

Adriano Panatta sul forfait di Sinner: “È un peccato, era un papabile per la medaglia d’oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo. Non disperiamo, abbiamo la Paolini, la Errani e poi abbiamo anche Musetti che gioca bene, Darderi, senza dimenticare i doppi”

