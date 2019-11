DA CHE PULPITO, ANZI, DA CHE TAPIS ROULANT? - IL SITO ''DAVIDE MAGGIO'' PUNZECCHIA GILETTI: ''BACCHETTA LA D'URSO PER COME FA GIORNALISMO IN TV, INVITANDO TONY COLOMBO E LA MOGLIE TINA NONOSTANTE LE OMBRE SUI LORO RAPPORTI CON CRIMINALI NAPOLETANI. MA È LO STESSO GILETTI CHE MANDAVA CORONA NEL BOSCO DI ROGOREDO E SI FACEVA FOTOGRAFARE CON LE MAGLIETTE DI AGOSTINO IACOVO, MANAGER SIA DI CORONA CHE TONY COLOMBO E IMPUTATO PER RICICLAGGIO?''