FOTO FLASH - VOLETE CAPIRE COME SI E' RISOLTA LA FACCENDA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA? NON SERVONO PENSOSI EDITORIALI: BASTANO LE VIGNETTE DI ELLEKAPPA E VAURO...-
FOTO FLASH - VOLETE CAPIRE COME SI E' RISOLTA LA FACCENDA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA? NON SERVONO PENSOSI EDITORIALI: BASTANO LE VIGNETTE DI ELLEKAPPA E VAURO...-
LOOK PACCHIANI, PATURNIE SUL METEO, SELFIE OVUNQUE: COME FACCIAMO LE VANCANZE NOI ITALIANI, NESSUNO – IL NUOVO LIBRO DI GIUSEPPE CULICCHIA, “A VENEZIA CON UN PICCIONE IN TESTA. STORIA TRAGICOMICA DEGLI ITALIANI IN FERIE” ESPLORA LA FENOMENOLOGIA DI COME I NOSTRI CONNAZIONALI PASSANO L’ESTATE – I PACCHIANISSIMI “OUTFIT” ESTIVI, I PALESTRATI IN DISCOTECA E QUELLI CHE VANNO ALL’ESTERO PER PENTIRSI DI AVER LASCIATO CASA - TRA L'ANSIA DA PRENOTAZIONE E QUELLA DA RIENTRO, C’È CHI RIMPIANGE I TEMPI DEL LOCKDOWN…
LE FAIDE DE’ NOANTRI LE ESPORTIAMO SUL “NEW YORK TIMES” - IL QUOTIDIANO STATUNITENSE, IN UN ARTICOLO FIRMATO DA JASON HOROWITZ, RIPORTA LE PAROLE DI MARCO TRAVAGLIO SU DRAGHI (“FIGLIO DI PAPA’”): “IL DIRETTORE DEL FATTO QUOTIDIANO, CHE HA PROFONDI LEGAMI CON I MAGISTRATI E CHE HA AGITO DA MEGAFONO PER LE CALUNNIE DEI CINQUE STELLE, ATTACCA CON IRA E OPPONE STRENUA RESISTENZA CONTRO QUELLA CHE DÀ SEMPRE PIÙ LA SENSAZIONE DI ESSERE LA FINE DI UN’EPOCA NELLA POLITICA ITALIANA…”
RCS ORA SCENDE IN CAMPO LA CONSOB - L’AUTORITÀ DI BORSA ATTENDE DI LEGGERE NELLA SEMESTRALE CON QUALI MOTIVAZIONI CAIRO HA DECISO DI NON FARE ACCANTONAMENTI, MENTRE GLI AZIONISTI DI PESO, DA TRONCHETTI A DELLA VALLE A CIMBRI, PRENDONO LE DISTANZE DALLA STRATEGIA DI URBANETTO SUL DOSSIER BLACKSTONE E NON SI FANNO VEDERE IN CONSIGLIO. MILANO ASPETTA LA DECISIONE DELLA CONSOB PER FAR PARTIRE LA BATTAGLIA PER VIA SOLFERINO
DURANTE LA PANDEMIA QUASI LA META' DEGLI AMERICANI HA RAGGIUNTO IL PUNTO EMOTIVO PIU' BASSO (FIGURIAMOCI NOI) - DALLO SCORSO MARZO, LE PERSONE RIFERISCONO DI AVER LOTTATO PIU' CHE MAI CON L'ANSIA (IL 42%), LA DEPRESSIONE (37%) E LA SOLITUDINE - EPPURE SOLO IL 18% SEGUE UNA TERAPIA: LA PRINCIPALE DIFFICOLTA' E' TROVARE UN MEDICO COPERTO DA ASSICURAZIONE - LA PANDEMIA PERO' HA SPINTO GLI AMERICANI A CERCARE AIUTO ATTRAVERSO LA TELEMEDICINA...
CHI TROPPO VUOLE, E’ NOVAK DJOKOVIC - NELLA PARTITA PER IL BRONZO OLIMPICO, IL TENNISTA SPACCA LA RACCHETTA, LA LANCIA IN TRIBUNA, URLA E PERDE - IL SERBO, CROLLATO FISICAMENTE E PSICOLOGICAMENTE AVREBBE POTUTO RISCATTARSI POCO DOPO NEL DOPPIO MISTO, VISTO CHE IN COPPIA CON NINA STOJANOVIC ERA RIUSCITO AD ARRIVARE ALLA FINALE PER IL BRONZO - MA ALLA FINE NON È SCESO IN CAMPO…
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
ATTACCHIAMOCI A ‘STO CEPPO - IL 95% DEI CASI IN ITALIA È CAUSATO DALLA VARIANTE DELTA, MA SI STA NOTANDO UN LEGGERO RALLENTAMENTO NELL’AUMENTO DEI CASI – IL PROBLEMA È CHE CI SONO ALCUNE REGIONI MESSE PEGGIO DELLE ALTRE: IN SARDEGNA L’INDICE RT È DI 2,4; IN LIGURIA 2,12 E LAZIO 2; A FRONTE DELLA MEDIA NAZIONALE DELL’1,57 – E ORA C’È ANCHE IL RISCHIO ZONA ARANCIONE PER MOLTE DI QUESTE REGIONI…