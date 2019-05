FRANCESCA DE ANDRE’ “PROFUMIERA” D’ITALIA – SAUNA BOLLENTE AL "GF": GENNARO VA ALL’ASSALTO DELLA NIPOTE DI FABER CHE NON LO BACIA MA GIOCA TRA CAREZZE, ABBRACCI E SGUARDI EROTIZZANTI - “CI VEDONO EH!... SEI UN DIAVOLO TENTATORE E STAI IMPAZZENDO COMPLETAMENTE". E POI SCHERZANDO: “TI DENUNCIO PER MOLESTIE” - CRISTIANO MALGIOGLIO: "FATEMI CAPIRE..." – IL VIDEO STRACULT DELLA LITE TRA FRANCESCA E L’EX FIDANZATO

Da www.liberoquotidiano.it

Cristiano Malgioglio, opinionista al Grande Fratello (condotto da Barbara D'Urso su Canale 5), ancora contro Francesca De André. Malgioglio però non si ferma qui, e attacca nuovamente la André con un post su Instagram. Nella foto c’è un fotomontaggio in cui la De André ha in mano l’Oscar.

E la scritta: “Aiutatemi a capire questa donna. Quanto ho amato invece Serena Rutelli. Un vero peccato che sia uscita dal Grande Fratello… educata perbene, una ragazza con un passato doloroso… che ragazza meravigliosa. Barbara Palombelli, visto che siete in tanti a seguirmi mi dite per favore, della signorina con l’Oscar in mano che mi avete inviato sul mio Instagram qual è il vostro pensiero? Grazie. Kiss".

Nelle ultime puntate del Grande Fratello di Barbara D’Urso i due si sono rivolti parole non gentili e lo scontro sembra continuare sui social.

Silvia Natella per www.leggo.it

Sauna bollente per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16. A rendere l'aria così calda non sono stati i normali vapori, ma le attenzioni del modello napoletano e le sue ripetute avances. La ragazza continua a tenerlo a distanza, ma gioca e gli lancia sguardi equivoci e carichi di sensualità. «A te piace, ma non lo hai ancora capito», le aveva detto la conduttrice Barbara D'Urso in puntata.

In sauna, una volta rimasti soli, Gennaro ha provato più volte a baciare la ragazza che, guardando fisso la telecamera si è trattenuta e allontanata: «Ci vedono eh!... Sei un diavolo tentatore e stai impazzendo completamente». E poi scherzando: «Ti denuncio per molestie». Nonostante queste parole, non sono mancati abbracci e carezze.

I due sono sempre più vicini, ma lei si è dichiarata confusa. Dentro la casa più spiata d'Italia ha scoperto il presunto tradimento dell'ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini. È stato lui stesso ad ammetterlo in diretta dopo aver varcato la soglia per un confronto.

