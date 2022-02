FRANCESCA FAGNANI, CHE BELVA! "L’INTERVISTA BLOCCATA DI ELETTRA LAMBORGHINI? SONO FIDUCIOSA CHE LO STALLO CON GLI AVVOCATI SI RISOLVA A GIORNI. LE HO CHIESTO UNA COSA SULLA SUA SESSUALITÀ CHE LEI AVEVA GIÀ DETTO SUI SOCIAL. PARLIAMO DEL NIENTE" (LA DANDOLO ANTICIPAZIONE SU DAGOSPIA) - ILARY È IN ATTESA DI REGISTRARE LA PUNTATA: "HO IL CUORE INFRANTO. SE FOSSE VERO CHE LEI E TOTTI SI SONO LASCIATI MI DISPIACEREBBE" - STASERA CI SARA’ MORGAN: “UN'INTERVISTA TESA SU DROGHE E SESSUALITÀ. IN FUTURO VORREI BELÉN” - E ALLA DOMANDA SUL COMPAGNO MENTANA RUGGISCE…

Ilaria Ravarino per "il Messaggero"

francesca fagnani 4

Elettra Lamborghini: non pervenuta. A una settimana dalla decisione della Rai di bloccare la messa in onda dell'intervista a ruota libera registrata dall'ereditiera per la trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, la situazione resta in uno stato di stallo: prevista per stasera, in seconda serata su Rai2, l'intervista a Lamborghini sarà sostituita con quella a Cristina Pinto, detta Nikita, prima donna a sparare nella camorra.

elettra lamborghini

«Sono fiduciosa che lo stallo con gli avvocati si risolva a giorni», dice Fagnani, che fino all'ultimo aveva sperato di poter recuperare il girato su cui l'agente di Lamborghini ha posto il veto («Io l'avrei mandata lo stesso in onda»), dopo che la conduttrice si era rifiutata di tagliare su richiesta dell'ospite alcune parti dell'intervista.

«Le ho chiesto una cosa sulla sua sessualità che lei aveva già detto sui social, anche in maniera molto più esplicita, e con me non ha aggiunto nulla di più. Più che sulle domande, ha avuto una forma di insicurezza sulle sue stesse risposte. È venuta sola, senza la sua agente, e non ha potuto confrontarsi con lei dopo. E dire che ci sono passaggi più intimi di quello, cose più private nell'intervista. Parliamo del niente». Non è la prima volta che le interviste di Fagnani, incalzanti e precise, finiscono per spaventare l'ospite di Belve.

francesca fagnani 1

I TAGLI Una vittima illustre, lo scorso giugno, era stata Asia Argento, protagonista di uno dei duelli più tesi condotti dalla giornalista 44enne romana: «Da allora non l'ho più sentita. Si era incazzata per le domande, le dà fastidio essere messa in discussione. Se le ho tagliato le risposte? Il format dura 30 minuti, se registro 40 sono costretta a tagliare. Ma taglio i blocchi, mica le parole dell'intervistato».

Stasera, oltre che con Nikita, Fagnani se la vedrà con un altro carattere spigoloso, quello del cantante Morgan, con cui parlerà «di droghe e sessualità in un'intervista tesa, ma con un senso di accoglienza reciproca. Morgan è divisivo ma di grande intelligenza, e per quanto ci siano stati momenti di tensione è stato aperto. Non chiuso come Asia».

TOTTI ILARY

ILARY BLASI Tra i nomi più attesi sullo sgabello di Belve c'è Ilary Blasi, in attesa di registrare la puntata («Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe»), mentre la lista degli ospiti desiderati si allunga: «Ho provato ad avere Sabrina Ferilli, ma era impegnata. Mi è piaciuta moltissimo a Sanremo. E poi vorrei Belén, una vera belva, inquieta e dalla vita travagliata. Non l'ho ancora vista alla conduzione de Le Iene, sono curiosa». Proprio nello studio de Le Iene, del resto, la stessa Fagnani aveva fatto capolino a dicembre, come co-conduttrice: «Mi sono divertita, è stata una delle esperienze professionali più belle.

fagnani mentana

Condurre? Non ho un contratto d'esclusiva in Rai, potrei farlo. Certo non durante Belve». Belva nelle interviste, Fagnani ruggisce solo alla domanda, inevitabile, sul suo compagno, il giornalista Enrico Mentana: l'ha aiutata a farsi strada in tv? «Trovo insopportabile la domanda, è un modo di insinuare il dubbio in chi legge. Mi pare scorretta: non sono arrivata a fare il programma a vent' anni. Se mi fa questa domanda, e conosce la mia storia, è maliziosa. Se non la conosce, mi dispiace».

ARTICOLI CORRELATI

belen 1 fagnani mentana francesca fagnani 3 morgan fagnani mentana francesca fagnani foto di bacco (2) francesca fagnani francesca fagnani francesca fagnani francesca fagnani a le iene 1 francesca fagnani francesca fagnani e patrizia groppelli foto di bacco (1) Francesca Fagnani francesca fagnani foto di bacco (3)