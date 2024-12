IL FREDDO QUA, IL DANDI LA’: SONO UNA BANDA DI QUALITA’! L'IDEA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO È DI COMMISSIONARE UN'OPERA TRATTA DA "ROMANZO CRIMINALE": L’AUTORE DEL LIBRO GIANCARLO DE CATALDO LIBRETTISTA, MUSICHE DI NICOLA PIOVANI - MATTIOLI: "SONO RARE LE OPERE SU SOGGETTI ORIGINALI. ALLA SCALA E’ ATTESA LA VERSIONE LIRICA DEL 'NOME DELLA ROSA' DI UMBERTO ECO REALIZZATA DA FRANCESCO FILIDEI. CON LA BANDA DELLA MAGLIANA SI CANTA DI MALFATTORI MA DA UN OLTRE UN SECOLO IN SCENA SI PORTANO SADICI, PROSTITUTE E SICARI. IL PROBLEMA, SEMMAI, È LA..."

Alberto Mattioli per “Quotidiano Nazionale” -Estratti

E perché no? L'idea del Maggio musicale fiorentino di commissionare un'opera tratta da Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo, librettizzata da sé medesimo e musicata da Nicola Piovani, sembra promettente.

Si tratta di uno dei libri italiani di maggior successo degli ultimi vent'anni (2002, per la precisione) e ha già funzionato come film e come serie televisiva. Esattamente, sia pure su tutt'altro registro, come Il nome della rosa di Umberto Eco, la cui versione lirica realizzata da Francesco Filidei debutterà alla Scala nella prossima stagione.

Del resto, sono rare le opere su soggetti originali. Il teatro musicale è sempre stato un aspiratut- to, che arraffava storie di successo e le trasformava in opere di successo ancora maggiore con una prontezza stupefacente, specie nell'epoca ante Internet. Norma, ou L'infanticide debuttò a Parigi il 6 aprile 1831; il 26 dicembre seguente, alla Scala, era già un'opera. Il capolavoro di Bellini è tuttora in cartellone in tutto il mondo, la tragediona coturnata di Louis-Alexandre Soumet è sparita, e se qualcuno ancora la legge è soltanto per vedere come Felice Romani l'ha trasformata in libretto (benissimo, per inciso).

Il Libanese, il Freddo, il Dandi e gli altri malfattori del magistrato scrittore De Cataldo passeranno dai bassifondi alle scene presunte nobili dell'opera. Del resto, è da un secolo abbondante che lì sopra non cantano più soltanto dei ed eroi. In Rigoletto, soggetto secondo il censore austriaco «di ributtante immoralità e oscena trivialità» (la citazione è dedicata alle care salme che all'opera chiedono soprattutto di essere "elegante"; beh, Verdi non era d'accordo) malfanno invece prostitute e sicari.

In Tosca si in- contrano e scontrano uno sbirro sadico, un pericoloso sovversivo e una cantatrice, categoria considerata, quanto meno, di dubbia moralità, e guarda caso nella stessa capitale corrotta con conseguente Nazione infetta di Romanzo criminale.

I Pagliacci furono ispirati a Leoncavallo da un vero omicidio per corna, giudicato dal padre magi- strato. E poi di tutti i nostri scrittori, De Cataldo è uno dei pochissimi contagiati dal bacillo della melodrammania.

Tanto che, nella sua ultima serie di gialli, il protagonista Manrico Spinori risolve casi ispirati a trame operistiche. Il problema, semmai, è la consolidata prevenzione del pubblico, specie quello italiano, perla musica contemporanea. Sembra che il primo requisito per un operista di successo sia quello di essere morto. Siamo però in un'epoca in cui l'avanguardia non è più un dogma, ed esisto- no perfino dei compositori che si sono resi conto che ha poco senso scrivere musica che nessuno abbia voglia di ascoltare.

Nel caso del si può contare sul sovrintendente, Carlo Fuortes, che quando era all'Opera di Roma osò inaugurare una delle sue prime stagioni con Le Bassaridi di Henze, e per un pubblico che, prima della sua cura, aveva la stessa curiosità intellettuale di un abbacchio, e fu un clamoroso successo. I bravi dirigenti teatrali non danno al pubblico quel che il pubblico vuole, ma quello che non sa di volere.

