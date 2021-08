FREE BRITNEY! – FINALMENTE IL PADRE DI BRITNEY SPEARS, JAMIE, HA DECISO DI LASCIARE LA POPSTAR IN PACE: RINUNCERÀ ALLA CUSTODIA LEGALE CHE AVEVA OTTENUTO 13 ANNI FA – SECONDO LA CANTANTE PER ANNI SI È INTASCATO SOLDI CHE NON GLI APPARTENEVANO: PER QUESTO JAMES HA DECISO DI NEGOZIARE UN’USCITA DI SCENA CON UNA SANATORIA CHE LO LIBERERÀ DA FUTURE AZIONI LEGALI. LEI SU INSTAGRAM FESTEGGIA CON BALLETTI, VIDEO E FOTO IN TOPLESS

Britney Spears sarà libera. La data non è stata ancora annunciata, ma il padre Jamie al termine di un lunga battaglia in tribunale, e di un processo mediatico ancora più straziante, ha finalmente deciso che rinuncerà alla custodia legale che aveva ottenuto 13 anni fa. La promessa è in un documento consegnato dai legali del genitore al giudice che solo un mese e mezzo fa aveva rifiutato di accogliere una simile richiesta da parte dell'artista. La mozione è vaga.

Annuncia che James Spears si farà da parte «al momento giusto», scadenza difficile da interpretare per l'artista che è stata privata per un terzo della sua vita della capacità di prendere decisioni, da quelle che riguardano la sfera personale a quella del lavoro. È la seconda parte del paragrafo, quello che recita: «la transizione dovrà essere ordinata, e includere la risoluzione delle questioni pendenti davanti alla corte», a chiarire cosa c'è davvero in ballo.

Britney ha accusato il padre di aver approfittato della carica legale per mettersi in tasca soldi che non gli appartenevano, e James a questo punto vuole negoziare una sua uscita di scena con una sanatoria che lo libererà da future azioni legali. Britney è entrata in regime di custodia nel 2008, al termine di un paio di anni difficili nei quali aveva alternato matrimoni e gravidanze a ricoveri per la disintossicazione da droghe, e due internamenti in ospedali psichiatrici.

È difficile valutare le decisioni del tribunale visto che tutti i faldoni del procedimento sono criptati. Si può solo notare che una misura così limitativa della libertà individuale, e che normalmente viene concessa solo nel caso di persone anziane e incapaci di amministrare il proprio patrimonio, è stata comminata ad una giovane professionista che, a parte i periodi di latitanza dalla scena pubblica, ha continuato a macinare profitti al ritmo di una miniera d'oro.

Cento milioni sono i dischi venduti durante la carriera, sei i piazzamenti al vertice del Billboard; 1,5 miliardi il fatturato delle sole vendite di profumo nella linea a lei dedicata della Elizabeth Arden. James dice che al momento in cui ha preso il timone, le casse di Britney erano in passivo, e che è merito suo se oggi la figlia può contare su un patrimonio di 60 milioni di dollari. Per gli ultimi tredici anni Britney è stata separata dai suoi soldi e li ha ricevuti solo dalla mano del padre.

Allo stesso tempo è stata separata dal contatto continuo con i suoi due figli, entrambi assegnati da un altro tribunale alla cura del secondo marito, il ballerino Kevin Federline. La musicista ha sicuramente contribuito a questo regime di libertà vigilata con una serie di eccessi pericolosi per la sua salute e quella dei bambini, ma è stata anche vittima dell'attenzione ossessiva di paparazzi e giornali che l'hanno seguita con un assedio totale e asfissiante.

Britney ha raccontato al giudice due mesi fa che la custodia è stata una camicia di forza che l'ha costretta a diventare una schiava delle decisioni di suo padre. Turni di lavoro estenuanti sui palchi di Las Vegas e contratti vincolanti da rispettare, in cambio di una libertà vigilata nella vita privata.

Dalla sua parte si sono schierate decine di colleghe e un milione di fan che hanno aderito all'hashtag: #FreeBritney, e oggi sono le stesse personalità a farsi avanti per rallegrarsi della libertà all'orizzonte. «Non potrei essere più felice per lei, nemmeno se fossi sua sorella gemella» le manda a dire la cantante-attrice Cher; «Un passo più vicino alla libertà. Ha tutto il mio affetto» ha scritto Paris Hilton.

