FREE BRITNEY SPEARS! – LA POPSTAR SU INSTAGRAM: “NON MI ESIBIRÒ PIÙ SU UN PALCO FINCHÉ MIO PADRE CONTROLLERÀ CIÒ CHE INDOSSO, DICO, FACCIO O PENSO” – NEL 2008 I GIUDICI HANNO AFFIDATO ALL’UOMO LA TUTELA E QUINDI DI FATTO IL CONTROLLO TOTALE SULLA CARRIERA, MA LA SVALVOLATA CANTANTE NON MOLLA: “QUESTA DISPOSIZIONE HA UCCISO I MIEI SOGNI, QUINDI TUTTO CIÒ CHE HO È LA…”

britney spears e suo padre jamie

R. S. per "il Messaggero"

La popstar americana Britney Spears, 39 anni, fa sapere che non si esibirà più finché suo padre Jamie manterrà il controllo sulla sua carriera nell'ambito della tutela attribuitagli dai giudici nel 2008. «Questa disposizione ha ucciso i miei sogni», ha detto ieri in un lungo post su Instagram, «quindi tutto ciò che ho è la speranza».

britney spears

La popstar vuole porre fine all'accordo, definendolo «abusante». Il provvedimento fu preso dopo che suo padre, Jamie Spears, presentò una petizione al tribunale di Los Angeles per ottenere la tutela legale sulla cantante, preoccupato per la sua salute mentale. «Non mi esibirò su nessun palco finché mio padre controllerà ciò che indosso, dico, faccio o penso», ha aggiunto la cantante, che non si esibisce in pubblico dalla fine del 2018.

Nel messaggio, Spears dice anche che «non le è piaciuto il modo in cui i documentari sulla sua vita riportano alla luce momenti umilianti del passato». Gli stessi documentari, però (Framing Britney Spears, nominato per due Emmy Awards), e il movimento #FreeBritney hanno attirato enorme attenzione sulla tutela paterna e accresciuto il sostegno pubblico alla cantante.

