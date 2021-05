FREEDOM, OLTRE I CONFINI DELLA PERCULATA – ALDO GRASSO E LA STREPITOSA SPERNACCHIATA A GIACOBBO: “QUANDO ERA IN RAI L'ABBIAMO CONOSCIUTO IN VERSIONE KAZZENGER (RINCORREVA LEGGENDE METROPOLITANE E «BALLE SPAZIALI»). A MEDIASET, È L'UOMO DEL SOTTOSUOLO: NON C'È BUCO DOVE NON SI INFILI (A VOLTE CI RESTA PURE INCASTRATO). L'ALTRA SERA ERA DECIO CAVALLO, QUEL SIGNORE ITALO-AMERICANO CUI IL CAVALIER ANTONIO TREVI (TOTÒ) RIESCE A VENDERE LA FONTANA DI TREVI. HO TEMUTO SI RIPETESSE LA…”

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

A un certo momento ho temuto che volesse ripetere la famosa scena del bagno di Anita Ekberg: Roberto Giacobbo è pronto a tutto. Quando era in Rai l'abbiamo conosciuto in versione Kazzenger (rincorreva leggende metropolitane e «balle spaziali»), in versione Osvaldo Bevilacqua, in versione Piero Angela. A Mediaset, con Freedom , è l'uomo del sottosuolo: non c'è buco dove non si infili (a volte ci resta pure incastrato), non c'è cunicolo dove le sue telecamere non gettino un fascio di luce pieno di misteri.

L'altra sera, riproponendo alcuni servizi negli Album di Freedom , si è calato nelle vesti di Decio Cavallo; ed è stato un servizio memorabile. Decio Cavallo o Caciocavallo era quel signore italo-americano cui il cavalier Antonio Trevi (Totò) riesce a vendere la Fontana di Trevi, con relative monetine. Ebbene, Giacobbo era Decio Cavallo, ormai proprietario a pieno titolo della celebre fontana, e portava noi ingenui spettatori a visitarla dall'interno.

Avreste dovuto vederlo quanto era felice nel calarsi giù per la «chiocciola del Pincio», nei pressi di Villa Medici, la rampa di scale rinascimentale che conduce all'Acquedotto Vergine, uno degli undici acquedotti storici che portavano acqua alla Capitale, l'unico a essere rimasto sempre in funzione. Massì, Giacobbo era il sogno realizzato di Decio Cavallo, simpatico, felice dell'acquisto formidabile, stivaloni e tuta da operaio. Ci teneva a mostrare a noi tutti la purezza dell'acqua, il triplice sbocco della medesima sulla piazza, la statua di Oceano.

Non era Totò che aveva fregato Decio Cavallo, ma Giacobbo che aveva fregato Totò. È a quel punto che ho temuto si ripetesse la scena della Dolce vita . Per fortuna nostra e di Mediaset, lo spiritello di Kazzenger si è rifatto vivo e Giacobbo è volato in Irlanda, in un luogo dove si dice che abitino i folletti e dove per qualcuno è ancora possibile vederli.

